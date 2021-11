Ordinateur original Apple-1 fabriqué par Steve Jobs, Steve Wozniak à vendre aux enchères ; des détails

La maison de vente aux enchères John Moran Auctioneers a déclaré que l’appareil, qui est livré avec un moniteur vidéo Panasonic de 1986, n’a eu que deux propriétaires à ce jour.

Un ordinateur Apple original, construit de toutes pièces il y a 45 ans par les fondateurs de cette société, Steve Jobs et Steve Wozniak, est mis aux enchères mardi aux États-Unis. La vente aux enchères de l’Apple-1 fonctionnel, qui peut être considéré comme l’arrière-arrière-grand-père des MacBooks élégants d’aujourd’hui, devrait rapporter jusqu’à 600 000 $ (environ Rs 4,44 crore) et aura lieu en Californie.

L’ordinateur, également connu sous le nom de « Chaffey College » Apple-1, est l’un des 200 ordinateurs fabriqués par Jobs et Wozniak ensemble au début du voyage de l’entreprise qui a commencé comme une start-up de garage d’une valeur de 2 000 milliards de dollars aujourd’hui. L’ordinateur est encastré dans du bois de « koa », un bois richement patiné originaire d’Hawaï. Seule une poignée des 200 ont apparemment été fabriquées de cette façon.

Apple-1 a été principalement vendu en tant que composants par Jobs et Wozniak. L’enveloppe en bois rare aurait été ajoutée par un magasin d’informatique qui avait initialement pris livraison d’une cinquantaine d’unités.

La maison de vente aux enchères John Moran Auctioneers a déclaré que l’appareil, qui est livré avec un moniteur vidéo Panasonic de 1986, n’a eu que deux propriétaires à ce jour.

L’appareil a été acheté à l’origine par un professeur d’électronique au Chaffey College de Rancho Cucamonga, en Californie. Il a ensuite été vendu à son élève en 1977, lit-on sur le site Web de la maison de vente aux enchères.

Selon un rapport du Los Angeles Times, l’étudiant, dont le nom est resté anonyme, a payé 650 $ (environ Rs 48 100) pour cela à l’époque. Cet étudiant va maintenant gagner un joli centime de la vente aux enchères. Un Apple-1 fonctionnel a été vendu par Bonhams pour plus de 900 000 $ en 2014.

Ce n’est qu’à la fin des années 1970 et au début des années 1980 qu’Apple a connu le succès. Les choses se sont effondrées après le départ de Jobs et Wozniak. Les choses se sont finalement améliorées à la fin des années 1990 après le retour de Jobs au poste de directeur général. Le charismatique Jobs a supervisé le lancement de l’iPod et plus tard de l’iPhone, avant sa mort en 2011.

