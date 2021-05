Ordinateur portable Acer TravelMate P214: beaucoup de puissance pour travailler et étudier

Il existe une caméra HD avec une résolution de 1280 x 720, un enregistrement audio / vidéo HD 720p, une imagerie à plage dynamique super (SHDR) et un couvercle d’obturateur de caméra.

Les ordinateurs portables sont très demandés ces jours-ci, en raison de la flambée du travail à domicile et des études à domicile en raison de la pandémie de Covid-19. Cet examinateur a observé que les consommateurs se tournaient vers les téléphones mobiles et les tablettes à des fins de loisirs, tout en conservant des ordinateurs portables pour le bureau / les affaires ou à des fins d’apprentissage en ligne.

Comme je l’ai mentionné précédemment, les ordinateurs portables sont préférés par beaucoup de gens pour la simple raison qu’ils vous donnent les composants d’un ordinateur de bureau emballés dans une unité portable que vous pouvez emporter n’importe où. Ils (ordinateurs portables) sont aptes à entreprendre de lourdes tâches liées au bureau, même pour jouer à un jeu, monter des vidéos ou regarder un film.

Acer TravelMate P214 peut être un bon ordinateur portable pour les bourreaux de travail enfermés dans l’environnement sûr de leur maison. Cette machine Acer promet d’augmenter votre productivité grâce à une combinaison de puissance de traitement, de portabilité et de durabilité accrues, associée à une large gamme de fonctionnalités professionnelles pratiques et d’options de connectivité avancées.

Notre modèle de test (TMP214-53, Shale Black) se vend pour un modeste `65 000, bien à la portée d’un utilisateur professionnel. Nous examinons certaines de ses fonctionnalités et performances.

Le TravelMate P214 pèse 1,625 kg gérable, il est suffisamment fin et léger pour tenir dans n’importe quel étui de transport – mallette, sac de voyage, même un sac de sport. Il mesure 328 x 236 x 19,9 mm (L x P x H) dans les dimensions du corps, dispose d’un châssis durable construit pour durer qui peut résister à des conditions difficiles. Ses bordures étroites lui confèrent un look élégant et cet ordinateur portable promet une journée de travail productive. Il existe un écran FHD IPS (In-Plane Switching, 1920 x 1080) de 14 pouces qui garantit une luminosité accrue, un contraste élargi et des couleurs assez bonnes et précises. L’ordinateur portable est livré avec une gamme complète de ports tels que VGA, HDMI, USB Type-C et le dernier Thunderbolt 4.

Sondant les entrailles, le TravelMate P214 est livré avec 16 Go de mémoire DDR4 et 512 Go de SSD PCle NVMe + 1000 Go de stockage HD, suffisamment pour contenir tous vos éléments liés au travail et les maintenir à la vitesse supérieure. Vous bénéficierez de performances plus rapides qui durent plus longtemps en utilisant le processeur Intel Core i5-1135G7, le stockage PCIe NVMe et la technologie de batterie avancée. La machine exécute Windows 10 Pro 64 bits et Intel Iris X Graphics.

En ce qui concerne les fonctionnalités audio indispensables de nos jours, il existe la technologie Acer Purified Voice avec deux microphones intégrés. Les caractéristiques comprennent la prise de vue en champ lointain, la suppression des frappes, le suivi de la voix, la formation adaptative du faisceau, l’amélioration de la reconnaissance vocale, etc. Il existe une caméra HD avec une résolution de 1280 x 720, un enregistrement audio / vidéo HD 720p, une imagerie à plage dynamique super (SHDR) et une caméra couvercle de volet.

Assis devant le TravelMate P214, vous pouvez également dire adieu à la visioconférence maladroite. Avec la technologie avancée Intel Wi-Fi 6 (802.11ax), vous pouvez profiter d’une expérience sans fil plus fluide avec des vitesses jusqu’à trois fois plus rapides que le Wi-Fi 5 standard (802.11ac). Le module TPM (Discrete Trusted Platform Module) garantit une authentification sécurisée et protège les données de l’entreprise, tandis que le couvercle de la caméra maintient l’objectif de la webcam bloqué et votre vie privée protégée lorsque la caméra n’est pas utilisée. Cette machine Acer dure facilement une journée de travail avec jusqu’à 13 heures d’autonomie, vous permettant de travailler sans interruption sans avoir besoin de recharger.

En résumé, le TravelMate P214 est une machine élégante et compacte et puissante pour le travail quotidien de bureau ou d’étude. Il est livré dans une finition élégante et de haute qualité avec d’excellentes performances globales, et trouve donc une forte mention.

CARACTÉRISTIQUES

Affichage: LCD TFT rétroéclairé par LED Acer ComfyView 14 pouces

Processeur: processeur Intel Core i5-1135G7

Système opérateur:

Windows 10 Professionnel 64 bits

Mémoire et stockage: prise en charge de la SDRAM DDR4 double canal, extensible à 32 Go; 16 Go de mémoire DDR4

Ports et connectivité: port HDMI, port USB3.2 Gen 1, port USB 3.2, USB Type C

Batterie: batterie Li-ion 48Wh, autonomie jusqu’à 13 heures

Prix ​​public estimé: Rs 65,000

