Ordinateur portable de jeu à prix cassé : il coûte 599 €, possède une GTX 1650 et balaie Amazon Prime Day | La technologie

in

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous cherchez un ordinateur avec lequel jouer, maintenant sur Amazon Prime Day, il y en a un qui donne le niveau, surtout si vous avez un budget serré et que vous ne pouvez pas dépenser une fortune pour un nouvel ordinateur.

L’une des meilleures offres de l’ensemble de l’Amazon Prime Day est un cadeau pour les amateurs de jeux sur PC, qui ont désormais la possibilité d’obtenir un ordinateur portable de jeu étonnamment bon marché à un prix avantageux.

On se réfère à l’offre sur l’ASUS TUF Gaming F15 FX506LH-HN042 qu’Amazon propose et cela le laisse à seulement 599 euros, un prix qui cache une vraie bête, avec Intel Core i5 de 10e génération en tant que processeur et carte graphique dédiée Nvidia GeForce GTX 1650.

Avec ce cahier des charges, c’est largement suffisant pour pouvoir presser le catalogue de jeux disponibles en ce moment sur PC, notamment sur des plateformes comme Epic -qui distribue un jeu tous les jeudis- et surtout le Game Pass de Microsoft, une véritable révolution.

Bien sûr, très important : vous ne pouvez accéder à l’offre que si vous êtes un utilisateur Amazon Prime, donc si vous ne l’êtes pas, vous devez d’abord en profiter et vous inscrire pour le mois d’essai gratuit sans engagement de rester. Lorsque vous le faites, vous pouvez bénéficier de cette réduction.

Nous collectons les meilleures offres, remises et bonnes affaires que nous pouvons trouver lors du Prime Day les 21 et 22 juin, notamment dans les produits technologiques de toutes sortes.

200 € de remise et de soldes

Ce ASUS TUF est à juste titre l’une des sensations du Prime Day 2021. Ce n’est pas pour moins, et c’est que jouer sur PC est à la mode car c’est bien moins cher que de le faire sur consoles, et aussi à cause des problèmes de stock de PlayStation 5 et Xbox Series X ont fait leur part.

Il est assez puissant, assez pour exécuter pratiquement n’importe quel jeu en Full HD, y compris les plus populaires, tels que Call of Duty: Warzone.

Ce sont les ordinateurs portables les plus vendus sur Amazon Espagne, la principale boutique en ligne de notre pays. Les équipes au meilleur rapport qualité-prix triomphent.

Il dispose également de 16 Go de RAM, donc même pour cette partie, vous n’aurez pas à investir dans l’extension de sa mémoire.

Voici ses principales spécifications :

Taille de l’écran : 15,6″ Résolution de l’écran : Full HD (144 Hz) Poids : 2,3 kg Processeur : Intel Core i5-10300H Carte graphique : 4 Go Nvidia GeForce GTX 1650 Mémoire RAM : 16 Go DDR4 Stockage : 512 Go SSD Système opérationnel : sans système d’exploitation

Le seul inconvénient que l’on peut mettre est qu’il n’a pas de système d’exploitation pré-installé, vous devrez donc installer Windows 10 par vous-même, quelque chose de simple et qui ne devrait pas vous prendre beaucoup plus d’une demi-heure si vous avez un clé USB d’au moins 16 Go à la maison.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.