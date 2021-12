Ordinateur portable de jeu HP Omen 16 2021 avec processeur Intel Core de 11e génération, écran jusqu’à 165 Hz lancé en Inde

HP Omen 16

HP a lancé l’édition 2021 de l’ordinateur portable de jeu Omen 16 en Inde le mardi 7 décembre. L’Omen 16 sera disponible en deux configurations : un modèle d’entrée de gamme b0360TX avec un écran 1080p 144 Hz et des graphiques Nvidia GeForce RTX 3060 et le haut de gamme b0370TX avec un écran 1440p 165 Hz et des graphiques GeForce RTX 3070 Max-Q. Le reste du matériel, de la conception au processeur, en passant par la RAM et le stockage, et la capacité de la batterie sont standard.

Le HP Omen 16 2021 b0360TX d’entrée de gamme coûtera Rs 1,39 999. Le HP Omen 16 2021 b0370TX haut de gamme coûtera aux acheteurs 1 74 999 roupies.

Le nouveau HP Omen 16 est disponible à l’achat dans les magasins mondiaux HP, dans la boutique en ligne HP, dans d’autres magasins de détail grand format et dans les magasins en ligne au moment du dépôt de ce rapport.

HP Omen 16 2021 spécifications, caractéristiques

L’Omen 16 est livré avec un panneau LCD IPS de 16,1 pouces avec une finition mate/anti-éblouissante, une luminosité maximale de 300 nits et jusqu’à un maximum de 1440p 165Hz. Sous le capot, l’ordinateur portable contient un processeur Intel Core de 11e génération, plus précisément le i7-11800H à 8 cœurs/16 threads, associé à des cartes graphiques RTX 3070 Max-Q, 16 Go de RAM DDR4-3200 MHz, et 1 To de stockage SSD. L’ordinateur portable exécute Windows 11 (édition familiale) dès la sortie de la porte.

Les options de connectivité incluent 1 Thunderbolt 4 avec taux de signalisation USB Type-C 40 Gbps (DisplayPort 1.4/charge), 1 taux de signalisation SuperSpeed ​​USB Type-A 5 Gbps (charge), 2 taux de signalisation SuperSpeed ​​USB Type-A 5 Gbps, 1 HDMI 2.1, 1 mini -DisplayPort, 1 RJ-45, 1 broche intelligente AC et combo casque/microphone. Il existe également un lecteur de carte SD et une prise en charge du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.

L’Omen 16 est soutenu par une batterie polymère Li-ion de 83 Wh et est conçu pour offrir jusqu’à 9 heures d’utilisation sur une seule charge.

Pour le refroidissement, l’ordinateur portable est doté de la technologie Tempest interne de HP qui utilise une conception de ventilateur qui serait 2,5 fois plus mince et qui a deux fois plus de pales de ventilateur que l’Omen 15.

