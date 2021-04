Ordinateur portable HP Chromebook 11a pour étudiants lancé en Inde au prix de départ de Rs 21999

Le Chromebook 11a commence à Rs 21 999.

HP a lancé mardi le Chromebook 11a en Inde. Il s’agit d’un ordinateur portable économique qui exécute le logiciel Chrome OS de Google – et non Windows – dès le départ et démarre au prix de Rs 21 999. HP affirme que le nouvel ordinateur portable est conçu pour les étudiants, en particulier pour les jeunes apprenants, des classes 2 à 7 avec un matériel adapté pour améliorer leur expérience d’apprentissage numérique en déplacement.

Lire aussi | Test du HP Pavilion Gaming 16: Remettre en question le statu quo

«Le paysage de l’éducation a changé avec la pandémie, et l’apprentissage hybride est désormais l’avenir. Il est important que l’apprentissage numérique soit rendu accessible à tous les étudiants, et les ordinateurs portables hautes performances sont essentiels pour offrir une expérience d’apprentissage holistique », a déclaré Ketan Patel, HP India MD.

Prix ​​et disponibilité du Chromebook 11a HP en Inde

Le Chromebook 11a commence à Rs 21 999 et est disponible à partir d’aujourd’hui sur le site Web de vente au détail en ligne Flipkart.

Spécifications et fonctionnalités du HP Chromebook 11a

Comme mentionné précédemment, le Chromebook 11a est basé sur Chrome OS. Bien qu’une partie importante des tâches que vous souhaitez accomplir sur un Chromebook puisse être effectuée dans le navigateur Web Chrome basé sur le cloud, il est également possible de télécharger et d’installer des applications Android sur celui-ci à partir du Play Store. L’assistance mains libres de l’Assistant Google est également disponible. Le Chromebook 11a est livré avec jusqu’à 64 Go de stockage eMMC, extensible jusqu’à 256 Go via un emplacement pour carte micro-SD dédié.

Le Chromebook 11a est basé sur Chrome OS.

Sous le capot, il dispose d’un processeur MediaTek MT8183 à 8 cœurs associé à 4 Go de RAM LPDDR4. La batterie à 2 cellules de 37 Wh à l’intérieur du Chromebook 11a est censée durer jusqu’à 16 heures avec une seule charge – l’ordinateur portable prend en charge le chargement USB Type-C. Les ports de connectivité comprennent 1 USB 2.0 Type-C (double comme USB Power Delivery, DisplayPort 1.1), 1 USB 2.0 Type-A et un combiné casque / microphone.

Le Chromebook 11a dispose d’un écran IPS «anti-reflets» de 11,6 pouces avec une résolution de 1366 × 768 pixels. C’est aussi un écran tactile. Le corps de l’ordinateur portable est en plastique avec une finition mate. Il dispose d’un clavier pleine grandeur (non rétroéclairé) et d’un «HP Imagepad» avec prise en charge des gestes multi-touch. Pour compléter l’ensemble, une webcam HD avec des microphones numériques à double matrice intégrés et des haut-parleurs stéréo.

Lire aussi | Rocket Lake-S Deep Dive: Intel sur les embargos brisés, les scores de référence, les jardins clos et la puissance du PC

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.