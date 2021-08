Ordinateurs de bureau de jeu avec i7 et 16 Go de RAM qui valent la peine | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Ces ordinateurs de bureau de jeu sont parfaits pour commencer car ils disposent d’un processeur Core i7, de 16 Go de RAM et d’une carte graphique décente.

Chercher un nouvel ordinateur de bureau pour jouer à des jeux ou un équipement de jeu n’est pas une chose facile. Ce n’est pas bon marché non plus. Bien que le prix des cartes graphiques baisse, elles restent assez chères pour un ordinateur.

Si vous cherchez un nouvel ordinateur pour travailler, étudier, mais surtout jouer, nous vous en proposons quelques-uns déjà assemblés et comprenant également des processeurs Intel Core i7 et 16 Go de RAM.

Cette combinaison est parfaite pour commencer et c’est que bien qu’ils soient tous livrés avec de bons SSD et une carte graphique dédiée, cela vous donne la possibilité de mettre à jour l’équipement avec de nouveaux composants à l’avenir.

C’est la bonne chose d’acheter un PC de ce type, même s’ils sont assemblés en pièces ou d’une marque reconnue, à l’avenir vous pourrez changer des pièces pour de meilleures et ainsi votre investissement sera récupéré.

Le moins cher : Asus S340MF

Asus S340MF pour 632 € sur Amazon

Cet ordinateur de bureau Asus est livré avec un processeur Intel Core i7 et 16 Go de RAM. C’est aussi l’un des moins chers et parfaits pour qu’à l’avenir vous puissiez le mettre à jour petit à petit.

Le design est l’un de ses points forts, avec un boitier très original avec plusieurs ports USB et des connexions audio en façade.

Ce sont ses caractéristiques techniques.

Processeur : Intel Core i7-8700 (6C / HexaCore 3,2 / 4,6 GHz, 12 Mo) RAM : 16 Go SSD DDR4 : 512 Go SSD M.2 NVMe PCIe Carte graphique : Intel UHD Graphics 630 intégré Système d’exploitation : Non

Vous pouvez le trouver sur Amazon pour 632 euros et il est parfait pour mettre la main dessus quand vous trouvez un bon graphisme, peut-être un SSD de plus grande capacité ou même mettre des disques durs de grande capacité pour avoir un serveur multimédia.

Combinez SSD et HDD : HP Pavilion Gaming TG01-1049ns

HP Pavilion Gaming TG01-1049ns pour 999 € en PcComponentes

Si vous recherchez un ordinateur de bureau prêt à installer Windows 10 et vos jeux préférés, ce HP Pavilion Gaming TG01 C’est une option intéressante, avec un bon design et qui n’aura pas besoin de mise à jour pendant longtemps.

Il possède un processeur Core i7 de 10e génération, une combinaison de SSD et de disque dur pour avoir le système d’exploitation et les applications dans l’un, et des jeux et des fichiers lourds dans un autre. 16 Go de RAM et une carte graphique NVIDIA GTX 1660 de 6 Go à l’intérieur.

Processeur : Intel Core i7-10700F (8 cœurs, 2,9 Ghz jusqu’à 4,7 GHz et 16 Mo de cache) RAM : 16 Go 2933 MHz SSD : 512 Go SSD M.2 NVMe PCIe Disque dur : 1 To 7200 RPM Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX Système d’exploitation 1660 Super 6 Go GDDR6 : Non

Chez PcComponentes, vous pouvez le trouver pour 999 euros avec une livraison totalement gratuite.

Avec de bons graphismes et Windows installé : PcCom Silver

PcCom Silver pour 1 126 € en PcComponentes

Cet ordinateur par pièces assemblées par PcComponentes a tout ce dont vous avez besoin pour commencer à jouer dès que vous le recevez. C’est le modèle PcCom Silver et les fonctionnalités en disent assez sur sa puissance.

Comme le modèle précédent, il utilise un processeur Intel Core i7 de 10e génération, 16 Go de RAM et une combinaison de SSD et de disque dur pour avoir le meilleur des deux mondes : vitesse et capacité de stockage.

Processeur : Intel Core i7-10700F (8 cœurs, 2,9 Ghz jusqu’à 4,7 GHz et 16 Mo de cache) RAM : 16 Go 2933 MHz SSD : 480 Go SATA III Disque dur : 1 To 7200 RPM Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1650 4 Go Système d’exploitation : Windows 10 Famille

À cela, vous devez ajouter une tour Nox Hummer MC Pro ARGB USB 3.0 Black avec effets d’éclairage RVB et contrôle des LED dans la même tour.

Son prix est de 1 126 euros en PcComponentes.

Avec NVIDIA GTX 1650 : Zone Evil Gold

Zone Evil Gold pour 1 081 € en PcComponentes

Cet ordinateur Zone Mal Or qui est en vente dans PcComponentes a des spécifications pratiquement tracées au modèle précédent, mais la meilleure chose est qu’il est moins cher.

Il a en fait un avantage et c’est que la RAM est plus rapide que le modèle PcComponentes. Mais pour le reste, même processeur, SSD et HDD, graphiques, bien que sans Windows installé, vous devrez le faire en suivant ces étapes simples.

Processeur : Intel Core i7-10700F (8 cœurs, 2,9 Ghz jusqu’à 4,7 GHz et 16 Mo de mémoire cache) RAM : 16 Go 3 200 MHz SSD : 480 Go SATA III Disque dur : 1 To 7 200 tr/min Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1650 4 Go en fonctionnement Système : Non

Son prix n’est que de 1 081 euros en PcComponentes et les frais de port sont de 6,75 euros.

Avec un design différent : PcCom Silver

PcCom Silver pour 1 135 € en PcComponentes

Nous ne voulons pas laisser cette occasion de recommander un autre PC de bureau de jeu, qui met au moins une touche de couleur et n’est pas la tour noire typique avec quelques effets RVB.

est PcCom Argent Il est tout blanc, à la fois les LED des ventilateurs et de la tour. Mais vous pouvez mettre ces LED dans d’autres couleurs et lui donner votre touche personnelle. La tour qu’il utilise est une Nfortec Krater avec verre trempé, connexions USB 3.0, en blanc et RVB.

Dans ce cas, il utilise un processeur Intel Core i7 de 9e génération, 16 Go de RAM et une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1660 Super.

Processeur : Intel Core i7-9700F (3 GHz) RAM : 16 Go DDR4 2666Mhz PC-21300 SSD : 480 Go SATA III Disque dur : 1 To 7200 tr/min Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER OC 6 Go GDDR6 Système d’exploitation : Non

Dans ce cas, le prix de ce PC gamer est de 1 135 euros et avec la livraison gratuite.

