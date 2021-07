Ordinateurs portables avec WiFi 6 : ce sont les meilleurs que vous puissiez acheter en 2021 | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le WiFi 6 est un nouveau standard de connectivité Internet sans fil qui nous accompagne depuis longtemps, de plus en plus répandu bien que de nombreuses personnes puissent l’avoir sans le savoir. Les avantages du WiFi 6 sont clairs : plus de vitesse Internet et plus d’appareils connectés au même routeur.

La plupart des mobiles et ordinateurs portables modernes incluent déjà la norme WiFi 6, mais sans routeur compatible, vous resterez comme avant. C’est pourquoi il est important à la fois de mettre à jour votre routeur, ainsi que votre équipement sur lequel vous vous connectez.

Si vous cherchez à remplacer votre ancien ordinateur portable par un plus rapide, profitez du moment pour vous procurer un ordinateur portable avec WiFi 6 et ainsi presser votre connexion internet.

Nous avons choisi ces ordinateurs portables pour plusieurs facteurs. Premier qui ont le WiFi 6, mais aussi que leur rapport qualité prix est bon ou qu’elles sont les meilleures des différentes gammes que vous pouvez acheter. Bien entendu, nous choisissons également pour les modèles qui sont habituellement en vente.

Vous pouvez trouver des équipements de toutes sortes, aussi bien des modèles haut de gamme que des ordinateurs portables moins chers et avec un prix plus abordable. Les deux PC avec Windows 10, sans système d’exploitation ou les ordinateurs portables Apple avec macOS.

Meilleur avec macOS : Apple MacBook Pro (M1)

Ce nouvel ordinateur portable Apple est déjà équipé de son propre processeur ARM, qui offre plus de vitesse, une consommation de batterie inférieure et un prix plus abordable que le modèle précédent.

Le notebook “professionnel” d’Apple a révolutionné le marché grâce à ses processeurs M1. Ils sont nettement supérieurs dans la plupart des cas traditionnels, tels que la vitesse et les performances dans un seul cœur, c’est-à-dire dans les tâches quotidiennes.

Ce MacBook Pro 13 pouces doté d’un processeur M1 a réussi à assommer non seulement les autres ordinateurs portables de ce type, mais aussi les Mac eux-mêmes dotés de processeurs Intel.

En plus de ce processeur, ils incluent déjà une connexion WiFI 6 et jusqu’à des ports Bluetooth 5.0 ou Thunderbolt 3 avec DisplayPort et USB 3.1 Gen 2 jusqu’à 10 Gb/s.

Écran : 13,3 pouces Retina Processeur : Apple M1 8 cœurs GPU : Apple 7 cœurs RAM : 8 Go Stockage : 256 Go Poids : 1,4 kg Système d’exploitation : macOS 11

Vous pouvez déjà l’obtenir sur Amazon pour seulement 1 195 euros. Chez PcComponentes, il est également disponible, mais il coûte 1 329 euros, son prix d’origine. Dans Media Markt, il est également réduit à 1 199 euros.

Meilleur avec Windows : Microsoft Surface Laptop 4

Nouvel ordinateur portable dans la gamme Surface avec des améliorations continues de la conception et du matériel. Il est livré avec un écran de 13,5 et 15 pouces, des processeurs Intel Core de 11e génération et AMD Ryzen et jusqu’à 19 heures d’autonomie.

Il ne fait aucun doute que si vous voulez un ordinateur portable qui fonctionne parfaitement avec votre système d’exploitation, vous devez vous rendre directement sur un ordinateur fabriqué par la même entreprise. C’est le cas de ce Ordinateur portable Surface 4, un excellent ordinateur portable et concurrence directe avec les MacBook d’Apple.

Cet ordinateur portable comprend les dernières nouveautés à un prix réduit, comme les processeurs Intel Core de 11e génération ou AMD Ryzen, également de la RAM et du SSD très rapides et bien sûr, le WiFi 6 pour se connecter aux réseaux les plus rapides.

Écran : PixelSense 13,5 pouces, 2256 x 1504 pixels au format 3 : 2 Processeur : Intel Core i5-1135G7 GPU : Intel Iris Xe RAM : 8 Go Stockage : 512 Go Poids : 1,2 kg Système d’exploitation : Windows 10

Sur Amazon, il est en vente au prix de 1 197 euros avec la livraison gratuite. C’est plus de 250 euros sur son prix d’origine.

Chez ComputerHoy.com, nous avons testé ce Surface Laptop 4 dans son modèle avec un processeur Ryzen et les conclusions sont excellentes.

Léger et résistant : Apple MacBook Air (M1)

Ce nouveau MacBook Air conserve le design des précédents, mais fait le saut vers la nouvelle puce Apple ARM, avec de meilleures performances mais une consommation d’énergie moindre.

L’ultra-léger d’Apple fait partie des équipements qui ont fait tomber amoureux des millions de personnes depuis son lancement. Ses points forts restent une conception très solide, légère et aussi très rapide avec le nouveau processeur M1.

Ce MacBook Air 13,3 pouces est l’un des premiers à utiliser un processeur Apple M1, ce qui lui permet de ne pas avoir de ventilateur à l’intérieur car il ne surchauffe jamais. Il dispose également de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage.

Écran : 13,3 pouces Retina Processeur : Apple M1 8 cœurs GPU : 7 cœurs RAM Apple : 8 Go Stockage : 256 Go Poids : 1,29 kg Système d’exploitation : macOS 11

Sur Amazon, vous pouvez l’obtenir pour 965 euros, soit une remise exclusive de 163 euros.

Léger et grand : LG Gram 15Z95N

Cet ordinateur ultraléger pèse environ 1kg et possède un écran de 15″. Ses performances sont plutôt bonnes dans le milieu de gamme, avec un processeur i7 de 11ème génération et un SSD.

LG a fabriqué certains des ordinateurs portables les plus fins et les plus légers que nous ayons vus depuis longtemps. Il s’agit de la gamme LG Gram, qui dans ses versions avec un écran de 13 pouces pèsent 1 kilogramme voire moins.

Mais parmi ses nouveaux modèles ce LG Gram 15Z95N c’est probablement l’une des meilleures offres que vous puissiez trouver.

Il possède un écran de 15 pouces et ne pèse que 1,1 kg. Il dispose également d’un puissant processeur Intel Core i7 de 11e génération, de 16 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go.

La conception est très bonne, avec peu d’épaisseur et maintient toujours les connexions telles que l’USB traditionnel, le lecteur microSD, le port casque, le HDMI, l’USB-C avec Thunderbolt. Et bien sûr, il a aussi le WiFi 6.

Écran : 15,6 pouces, Full HD Processeur : Intel Core i7-1165G7 GPU : Intel Iris Xe RAM : 16 Go Stockage : 512 Go Poids : 1,1 kg Système d’exploitation : Windows 10 Home

Le prix de cet ordinateur portable de 15 pouces est spectaculaire en ce moment. On le trouve sur Amazon pour 1 253 euros, soit une remise de 446 euros.

Avec carte graphique dédiée : Acer ConceptD 3 CN314-72

Ordinateur portable de 14 pouces avec un processeur Core i7, un grand SSD et un processeur graphique dédié NVIDIA GTX 1650.

Si vous voulez un ordinateur portable rapide qui possède également son propre processeur graphique parce que vous souhaitez, entre autres, jouer de temps en temps, il existe actuellement de bonnes offres pour la gamme d’ordinateurs portables. Acer ConceptD.

Ce modèle de 14 pouces Acer ConceptD 3 CN314-72 il possède un processeur Intel Core i7 de 10e génération, 8 Go de RAM, 1 To de SSD ou une carte graphique dédiée NVIDIA GTX 1650.

Le tout dans un ordinateur avec une bonne ventilation et toutes les connectiques dont vous pourriez avoir besoin, comme USB 3, HDMI, DisplayPort, USB-C…

Écran : 14 pouces, Full HD Processeur : Intel Core i7-10750H GPU : NVIDIA GeForce GTX 1650 4 Go RAM : 8 Go Stockage : 1 To Poids : 1,35 kg Système d’exploitation : Windows 10 Pro

Sur Amazon le prix a baissé de 200 euros, passant de 1 600 euros à seulement 1 399 euros avec la livraison gratuite.

Convertible en tablette : Lenovo Yoga 7

Ordinateur portable convertible 3-en-1 avec écran Full HD de 14 pouces, processeur Intel Core i7, 16 Go de RAM, SSD de 1 To et carte graphique intégrée.

Un ordinateur portable n’a pas besoin d’avoir une seule forme, les ordinateurs convertibles permettent d’utiliser un ordinateur portable dans un format traditionnel, mais aussi en utilisant son écran tactile comme tablette ou au format support. C’est un 3 en 1 dans chaque règle.

est Lenovo Yoga 7 C’est un ordinateur portable bien équipé qui dispose également du WiFi 6 entre autres fonctionnalités. Par exemple, il utilise un processeur Intel Core i7, 16 Go de RAM et un gros SSD de 1 To. Il a une Écran tactile 14″ Full HD, il est donc facile à transporter

Écran : 14 pouces, Full HD, tactile Processeur : Intel Core i7-1165G7 GPU : Intel Iris Xe RAM : 16 Go Stockage : 1 To Poids : 1,43 kg Système d’exploitation : Windows 10 Pro

Il peut être acheté dans des magasins comme PcComponentes pour 1 499 euros, mais Amazon a baissé le prix à 1 280 euros.

Pour les joueurs : Asus Rog Strix G513IH

Ce PC portable gamer laisse place à la prochaine génération de composants, avec un AMD Ryzen 7 et une GTX 1650 haut de gamme.

Si vous recherchez la puissance maximale pour presser un ordinateur portable même en jouant, nous vous le recommandons Asus ROG Strix G513IH-HN008.

C’est un ordinateur portable de jeu avec des détails tels qu’un design très frappant, des détails colorés ou un clavier rétroéclairé RVB.

Ce modèle utilise un processeur AMD Ryzen 7 avec 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Mais le plus important est que vous utilisiez un Carte graphique dédiée NVIDIA GTX 1650.

Son écran de 15,6 pouces a une résolution Full HD et atteint également 120 Hz, parfait pour jouer à des jeux.

Écran : 15,6 pouces, Full HD, 120 Hz Processeur : AMD Ryzen 7 4800H GPU : NVIDIA GeForce GTX 1650 (4 Go GDDR6) RAM : 16 Go Stockage : 512 Go Poids : 2,1 kg Système d’exploitation : Non

PcComponentes le propose pour seulement 889 euros et avec la livraison gratuite. Chez Amazon on retrouve ce même modèle pour 1 024 euros.

