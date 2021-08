Ordinateurs portables chinois à 300 euros : quels sont les meilleurs que vous puissiez acheter en Espagne | La technologie

in

Ce sont les ordinateurs portables chinois qui ont un prix imbattable d’environ 300 euros et fonctionnent parfaitement pour les étudiants et les tâches multimédias.

Il existe une catégorie d’ordinateurs portables très intéressante qui attire beaucoup l’attention pour son prix. Ce sont les soi-disant “ordinateurs portables chinois”, des marques peu connues mais si vous naviguez assez longtemps sur Amazon, vous les verrez très répétés.

Ces ordinateurs portables sont bon marchéIls ont de bonnes caractéristiques techniques et, en règle générale, ils économisent sur les coûts en mettant des processeurs moins chers et des claviers internationaux qui peuvent être mis en espagnol.

Si vous souhaitez avoir un ordinateur portable très léger et pas cher parfait pour étudier ou regarder des films, des séries ou simplement pour surfer sur Internet, ce sont les meilleurs que vous puissiez acheter en ce moment.

Les principales marques de ce type de notebook sont Teclast et Chuwi. Ils sont très similaires mais ils diffèrent suffisamment pour qu’une équipe vous intéresse plus qu’une autre.

Leurs prix sont généralement inférieurs à 400 euros et vous pouvez les acheter sur Amazon avec la livraison gratuite. Si vous vous inscrivez à Prime (cela prendra quelques minutes), ils vous l’enverront également en urgence sans frais supplémentaires.

Le meilleur rapport qualité/prix : Teclast F7 Plus 3

Cet ordinateur portable ultra-léger, ne pesant que 1,5 kg, est proposé à un prix étonnamment bas. Il est livré avec SSD et Windows 10 comme système d’exploitation.

Un ordinateur portable très léger, suffisamment puissant pour vos tâches quotidiennes et à moins de 400 euros est tout à fait envisageable. est Teclast F7 Plus 3 en est la preuve.

Il possède un écran de 14,1 pouces, un processeur Intel Celeron, un SSD extensible rapide de 256 Go, 8 Go de RAM, Bluetooth et WiFi pour que vous puissiez l’utiliser où vous le souhaitez. Il est également très léger, il ne pèse que 1,35 kg.

Il est déjà livré avec Windows 10, c’est donc quelque chose dont vous n’aurez pas à vous soucier et, comme c’est généralement le cas dans ces ordinateurs portables, le clavier est en anglais international, mais il est livré avec un autocollant pour le convertir en espagnol.

Profitez de cette offre sur Amazon en appliquant le code de réduction de 30 euros que vous trouverez sur la page et obtenez-le pour 349,99 euros.

Le moins cher : Chuwi Herobook Pro

Cet ultrabook ne pèse que 1,4 kg et est livré avec Windows 10, en plus d’équiper un écran Full HD inhabituel parmi les ordinateurs portables les plus abordables.

De la main de la marque Chuwi, vous pouvez le trouver sur Amazon Chuwi Herobook Pro. Il s’agit d’un ordinateur portable de 14,1 pouces avec une résolution Full HD et très léger, moins de 1,4 kg.

Il utilise un processeur Intel Cerelon N4020 à 2,8 GHz, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go que vous pouvez étendre à l’avenir. Il dispose de 2 ports USB, d’un lecteur de carte microSD, d’une connexion mini HDMI et d’un port casque.

Un ordinateur portable très léger parfait pour une utilisation avec des applications bureautiques telles qu’Office ou Google Docs, en plus du navigateur.

Son prix est de 339 euros, mais sur Amazon vous pouvez appliquer une remise de 15% et il reste à 288,15 euros.

Avec écran 13″ : Chuwi GemiBook

Cet ordinateur portable ultraléger arbore un écran Full HD et un processeur Intel Celeron série J. De plus, il est déjà livré avec Windows 10 en tant que système d’exploitation préinstallé.

Cet intéressant ordinateur portable Chuwi GemiLivre il diffère beaucoup du reste des meilleurs modèles, même avec un prix plus ajusté.

GemiBook a un écran de 13 pouces, mais avec une résolution 2K qui le rend plus intéressant. Il dispose également d’un processeur Intel Celeron J4115, de 12 Go de RAM et d’un SSD de 256 Go.

N’oubliez pas la connexion Bluetooth 5.1, WiFi 5, USB-C et UBS-A, plus une batterie de 9 heures d’utilisation et tout cela en seulement 1,2 kg.

Il ne vous coûtera que 339 euros sur Amazon en appliquant le bon de réduction sur la page et aussi avec les frais de port offerts.

Au format tablette PC : Chuwi UBook

Cette tablette PC Windows 10 dispose d’un processeur Intel N4120, de 8 Go de RAM et d’un SSD de 256 Go avec un écran de 11,6 pouces. Idéal à emporter en voyage ou au travail.

C’est une équipe différente, une combinaison d’ordinateur portable et de tablette en un. UBook Chuwi, une tentative évidente de copier la Surface Pro de Microsoft qui sera beaucoup moins chère.

Cet ordinateur portable comprend un écran tactile de 11,6 pouces avec une résolution Full HD, une charnière pour régler l’angle et un clavier magnétique qui sert également de coque de protection pour l’écran.

À l’intérieur, il contient un processeur Intel Gemini Lake jusqu’à 26 Ghz, 8 Go de RAM, un SSD de 256 Go et une batterie de 3,5 Ah.

Il peut être acheté sur Amazon pour 314 euros en appliquant le coupon de réduction de 35 euros sur la page Amazon. Et si vous ne voulez que la tablette, sans clavier, cela vous coûtera 299 euros.

Ces ordinateurs portables ont beaucoup à dire et s’ils sont un peu étranges pour utiliser des processeurs en dehors de la gamme Intel Core ou que le clavier doit avoir des autocollants, vous bénéficiez de prix exorbitants.

