Ordinateurs portables de jeu puissants avec un design intelligent

Alienware a annoncé sa nouvelle gamme d’ordinateurs portables de jeu X-series. Les processeurs Intel X15 et X17 de 11e génération et la nouvelle gamme de GPU RTX de Nvidia. Les deux machines seront disponibles en juin, avec des prix commençant à 1 999 $.

La division Alienware de Dell actualise ses offres d’ordinateurs portables de jeu ce mois-ci. Quelques semaines seulement après le m15 R6, la marque lance maintenant les ordinateurs portables de jeu X15 et X17 dotés d’une nouvelle technologie de refroidissement, de boîtiers plus minces et d’un matériel plus puissant.

Alors que les ordinateurs portables précédents d’Alienware ne sont pas connus pour être légers, la série X semble être un effort concerté de la marque pour changer cette perception. Le X15 ne fait que 16,3 mm d’épaisseur, couvercle compris, avec un poids maximum de 2,36 kg. Le X17 mesure également un peu plus de 20 mm d’épaisseur avec un poids à vide de 3,2 kg. Les deux chiffres peuvent encore sembler élevés, mais Alienware a fait du bon travail en réduisant le poids compte tenu du matériel proposé.

Alienware X15

Commençons par l’Alienware X15. Le plus petit ordinateur portable offre aux acheteurs trois options d’affichage avec un panneau de 15,6 pouces 2 560 x 1 440 240 Hz. Cette option prend également en charge Nvidia G-Sync, offre une luminosité maximale de 400 nits et une couverture de 99% de la gamme DCI-P9. Il existe également une option d’affichage 1080p avec un temps de réponse de 1 ms et un taux de rafraîchissement de 360 ​​Hz. Enfin, il existe un écran standard 1080p avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz.

Pour piloter ces pixels, les utilisateurs ont le choix entre les GPU RTX 3060, RTX 3070 ou RTX 3080 de Nvidia. Ceux-ci peuvent être installés aux côtés d’un Intel Core i7-11800H ou d’un i9-11900H. Pour compléter le silicium proposé, les utilisateurs peuvent opter pour jusqu’à 32 Go de RAM DDR4 et jusqu’à 4 To de stockage PCIe en RAID 0.

En ce qui concerne les E/S, les options sont nombreuses à l’arrière de la machine. Cela comprend deux ports USB-C, un seul USB-A, un emplacement pour carte microSD et un port HDMI 2.1. Un port d’alimentation et une prise casque 3,5 mm se trouvent respectivement sur les côtés gauche et droit.

Alienware apporte également des améliorations au système de refroidissement du X15. La nouvelle interface Element 31 de la marque utilise une « matrice gallium-silicone » vantant une meilleure résistance thermique que la technologie précédente. Ceci n’est cependant disponible que sur les configurations RTX 3070 et RTX 3080. Néanmoins, les trois modèles contiennent quatre ventilateurs et un contrôle intelligent individuel des ventilateurs.

Les autres subtilités incluent une webcam 720p avec prise en charge de Windows Hello, deux microphones, une prise en charge Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2. L’alimentation est fournie par une batterie de 87 Wh et un bloc d’alimentation de 240 W.

Alienware X17

Si l’option d’affichage de 15,6 pouces est encore trop petite, l’Alienware X17 est un meilleur pari. Les utilisateurs peuvent choisir entre trois panneaux de 17,3 pouces, y compris le panneau supérieur de 2 560 x 1 440 avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Un panneau 1080p avec un temps de réponse de 1 ms et un taux de rafraîchissement de 360 ​​Hz est également disponible, tandis qu’une option de 165 Hz complète la gamme.

En interne, le X17 offre les mêmes options de CPU, GPU et stockage que son petit frère. Les utilisateurs ont cependant le choix de doubler la RAM disponible à 64 Go.

L’Alienware X17 propose également des options d’E/S étendues. Comme le X15, la plupart des ports se trouvent à l’arrière du X17, avec seulement un port d’alimentation et une prise casque 3,5 mm situés sur les côtés. Le X17 a assez d’espace pour un port Ethernet dédié, bon pour 2,5 Gbps. Deux ports USB-A, deux ports USB-C, un emplacement pour carte microSD, un Mini DisplayPort 1.4 et un port HDMI 2.1 sont également disponibles.

Alors que le X15 se contente du clavier de voyage de 1,5 mm d’Alienware, les utilisateurs peuvent également avoir le X17 avec des commutateurs CherryMX. Ces commutateurs offrent quelques millimètres de plus, mais le clavier offre également les personnalisations de touches individuelles d’Alienware.

Enfin, le X17 bénéficie également d’une batterie de 87Whr mais une alimentation optionnelle et plus grande de 330W est également proposée.

Alienware X15 et X17 : Prix et disponibilité

L’Alienware X15 sera disponible à partir de 1 999 $, tandis que son frère de 17,3 pouces commence à 2 099 $. En ce qui concerne la disponibilité, les deux ordinateurs portables seront mis en vente à partir du 1er juin dans des configurations limitées initialement, mais plus d’options seront disponibles à partir du 15 juin.