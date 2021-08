Ordinateurs portables Dell Alienware x15, x17, XPS 15, 17 et G15 lancés en Inde : spécifications, prix, autres détails

Tous les ordinateurs portables de la série Dell G15 sont disponibles avec les options graphiques Nvidia GeForce RTX 3060, Nvidia GeForce RTX 3050 Ti ou Nvidia GeForce RTX 3050.

Dell a introduit une toute nouvelle série d’ordinateurs portables de jeu dans ses gammes Alienware et G-series, ainsi que le lancement de ses deux nouvelles machines XPS. Les nouveaux modèles lancés dans la gamme Alienware incluent Alienware x15 R1 et Alienware x17 R1 tandis que les modèles lancés sous la série de machines XPS sont XPS 15 et XPS 17. Un modèle de la série G appelé Dell G15 a également été dévoilé. Les ordinateurs portables lancés par la société sous la gamme Alienware ont intégré la technologie de refroidissement Cryo-Tech et le design Legend 2.0. Les clients ont également eu le choix entre les processeurs Intel 11th Gen et AMD Ryzen 5000 avec son modèle Dell G15. Dans les ordinateurs portables de la série XPS, la société a fourni au Dell XPS 15 des processeurs Intel Core i9H de 11e génération, tandis que le modèle XPS 17 est livré avec des processeurs Intel Core i9K de 11e génération.

Prix ​​Dell Alienware x15, x17, XPS 15, 17 et G15 Inde, détails de disponibilité

En commençant par la série Alienware, la société a mis un prix de Rs 2 40 990 sur son Dell Alienware x15 en Inde alors que le Dell Alienware x17 est au prix de Rs 2 90 990. Dans la série XPS, le Dell XPS 15 coûtera aux clients au moins 2 23 990 Rs, tandis que le Dell XPS 17 a été proposé au prix de 2 64 490 Rs.

Dans les ordinateurs portables de la série G, la société a marqué le modèle Dell G15 AMD avec un prix de Rs 82 990 tandis que le prix de départ de la variante Dell G15 Intel commence à Rs 94 990.

Côté disponibilité, la gamme Dell G15 sera disponible sur le marché indien à partir du 23 septembre tandis que les Alienware x15, Alienware x17, XPS 15 et XPS 17 ne seront disponibles que sur Dell.com à partir du 3 septembre.

Spécifications Dell G15

L’ordinateur portable est équipé d’un écran rétroéclairé par LED Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’appareil a également été équipé de 250 nits de luminosité maximale. Le modèle peut être associé à un processeur Intel Core i7-10800H de 11e génération. De même, le modèle AMD peut être équipé jusqu’à un processeur AMD Ryzen 7 5800H. Tous les ordinateurs portables de la série Dell G15 sont disponibles avec les options graphiques Nvidia GeForce RTX 3060, Nvidia GeForce RTX 3050 Ti ou Nvidia GeForce RTX 3050.

Les deux ordinateurs portables de la série ont été fournis avec 12 Go de stockage SSD PCIe NVMeM.2 et contiennent jusqu’à 32 Go (2 933 MHz) de RAM DDR4. Les deux modèles peuvent également être alimentés avec une batterie de 56 Wh ou de 86 Wh, selon les détails fournis par la société.

Dell XPS 15 spécifications

Le modèle fonctionne sous Windows 10 Home et contient un écran tactile 4K UHD+ de 15,6 pouces (3 840 × 2 400 pixels) avec certification DisplayHDR 400 et une luminosité maximale de 500 nits. L’appareil est alimenté par un processeur Intel Core i9-11900H de 11e génération et jusqu’à un GPU Nvidia GeForce RTX 3050 Ti. Côté stockage, il existe des options de stockage jusqu’à 1 To PCIe 4×4 SSD et des options de mémoire jusqu’à 32 Go. Le modèle est doté d’une conception à quatre haut-parleurs et dispose de deux woofers de 2,5 W et de deux tweeters de 1,5 W. Pour la connectivité de l’appareil, le Dell XPS 15 est livré avec un port USB 3.2 Gen 2 Type-C, deux ports Thunderbolt 4, un lecteur de carte SD pleine taille et une prise combo casque 3,5 mm. L’appareil a été intégré avec une batterie 86Whr.

Dell XPS 17 spécifications

Il contient un écran 4K UHD+ de 17 pouces (3 840 × 2 400 pixels) certifié DisplayHDR 400, 500 nits de luminosité maximale et 100 % Adobe RVB. L’appareil peut être équipé d’un processeur Intel Core i9-11980HK de 11e génération et d’un GPU Nvidia GeForce RTX 3060. La configuration des haut-parleurs sur l’appareil est la même que celle disponible sur Dell XPS 15. Quatre ports Thunderbolt 4 et une prise combo casque 3,5 mm ont été fournis avec l’ordinateur portable pour la connectivité. L’appareil est livré avec une batterie de 97 Wh.

Spécifications Dell Alienware x17

L’alienware x17 R1 possède une multitude de fonctionnalités, notamment l’élément 31 pour la gestion thermique et la régulation de tension hyper efficace pour des performances de longue durée. Le modèle est livré avec un écran de 17,3 pouces avec une résolution de 1080p/un taux de rafraîchissement de 360 ​​Hz. L’appareil est alimenté par un processeur Intel Core i9-11980HK, associé à un GPU Nvidia GeForce RTX 3080 (16 Go de mémoire GDDR6) et est livré avec jusqu’à 32 Go de RAM DDR4. Le stockage embarqué de l’appareil est également de 1 To. Le modèle a également été équipé d’un clavier mécanique Cherry MX en option.

Spécifications Dell Alienware x15

L’ordinateur portable est doté de la technologie propriétaire Alienware Cryo-Tech qui, selon la société, peut offrir jusqu’à 25 % d’amélioration de la résistance thermique par rapport aux autres ordinateurs portables de jeu. La société a également déclaré que le modèle utilise un matériau d’interface thermique appelé Element 31 pour améliorer la résistance thermique. La régulation de tension HyperEfficient de Dell, qui vise à étendre les performances pendant de longues sessions de jeu, a également été fournie avec l’ordinateur portable.

Le modèle est livré avec un écran de 15,6 pouces avec une résolution de 1080p et un taux de rafraîchissement de 360 ​​Hz. Un processeur Intel Core i9-11900H, associé à un GPU Nvidia GeForce RTX 3080 (8 Go de mémoire GDDR6 dédiée) et jusqu’à 32 Go de RAM DDR4 ont été fournis avec le modèle. Sur le plan du stockage, l’ordinateur portable a une capacité de stockage allant jusqu’à 1 To.

