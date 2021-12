Ordinateurs portables Infinix InBook X1 avec processeurs Intel Core de 10e génération, Windows 11 lancé en Inde ; le prix commence à Rs 35 999

Série Infinix InBook X1

Infinix, soutenu par Transsion Holdings, a lancé les ordinateurs portables de la série InBook X1 en Inde le mercredi 8 décembre. Il existe trois modèles pour démarrer avec des boîtiers tout en métal élégants et colorés, des processeurs Intel Core de 10e génération, un stockage SSD rapide et le logiciel Windows 11. Le prix commence à Rs 35 999 jusqu’à Rs 55 999.

Prix ​​de la série Infinix InBook X1 en Inde, disponibilité

L’InBook X1 d’entrée de gamme avec processeur Intel Core i3-1005G1 de 10e génération, carte graphique Intel UHD, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage coûtera Rs 35 999. L’InBook X1 avec processeur Intel Core i5 de 10e génération – 1035G1 -, carte graphique Intel UHD, 8 Go de RAM et 512 Go de stockage se vendra Rs 45 999. L’InBook X1 haut de gamme avec processeur Intel Core i7 de 10e génération – 1065G7, carte graphique Intel Iris Plus, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage coûtera aux acheteurs 55 999 Rs.

Les ordinateurs portables de la série InBook X1 seront disponibles à partir du 15 décembre chez Flipkart.

Spécifications, fonctionnalités de la série Infinix InBook X1

Les ordinateurs portables de la série InBook X1 sont dotés d’un « boîtier métallique de qualité aéronautique de 16,3 mm » avec une finition en aluminium et un choix de trois couleurs : gris, rouge et vert. Tous les modèles sont livrés avec un écran IPS 14 pouces 1080p avec une luminosité maximale de 300 nits, 100 % sRGB et une webcam 720p avec un coupe-circuit physique qui peut également couper le microphone intégré. Il y a un clavier rétro-éclairé dans ces ordinateurs portables. Le modèle haut de gamme ajoute également un scanner d’empreintes digitales dédié.

Sous le capot, les ordinateurs portables de la série InBook X1 sont livrés avec un processeur Intel Core i7 de 10e génération (1065G7), jusqu’à des graphiques Intel Iris Plus, jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD NVMe PCIe 3.0. Ils contiennent quatre haut-parleurs avec prise en charge audio DTS. L’ensemble est complété par une batterie de 55 Wh avec une charge rapide de 65F PD.

Les options de connectivité incluent 1 USB 2.0, 2 USB 3.0, 2 USB Type-C, 1 HDMI 1.4 et une prise casque 3,5 mm. Vous bénéficiez également du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.1.

