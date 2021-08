Ordinateurs portables LG Gram 2021 avec processeurs Intel Core de 11e génération lancés en Inde : spécifications, prix et autres détails

LG lance trois nouvelles séries Gram

LG étend sa gamme d’ordinateurs portables Gram sur le marché indien en introduisant trois nouveaux modèles. Les trois ordinateurs portables LG Gram sont LG Gram 17 (modèle 17Z90P), LG Gram 16 (modèle 16Z90P) et LG Gram 14 (modèle 14Z90P). Les trois modèles sont équipés de processeurs Intel de 11e génération et d’un rapport hauteur/largeur de 16,10. Les ordinateurs portables sont livrés avec des cadres ultra fins et les normes militaires de durabilité et de fiabilité MIL-STD-810G.

Ordinateurs portables LG Gram Inde prix, disponibilité

La nouvelle gamme d’ordinateurs portables LG Gram est proposée à un prix de départ de Rs 74 999. Les trois modèles seront disponibles via les canaux en ligne et hors ligne.

Spécifications des ordinateurs portables LG Gram

Les ordinateurs portables Gram 16 et 17 sont livrés avec une résolution de 2560X1600 pixels. Le LG Gram 14, quant à lui, dispose d’un écran WUXGA avec une résolution de 1920 x 1200 pixels. L’écran offre un espace colorimétrique DCI-P3 à 99 % et des bords ultra-fins sur les côtés. Les appareils sont livrés avec un rapport écran/corps de 90 %. Tous les appareils ont un stockage SSD avec un slot d’extension supplémentaire. Le clavier et le pavé tactile ont également été agrandis pour une saisie plus rapide et plus facile.

Le corps entièrement métallique en alliage de magnésium utilisé comme matériau d’avion est léger et solide. Sa durabilité est testée en passant la norme militaire exigeante MIL-STD-810G de durabilité et de fiabilité.

Les nouveaux ordinateurs portables sont équipés d’Iris Xe Graphics, de la plate-forme Intel Evo et sont alimentés par un processeur Intel Core de 11e génération. Les ordinateurs portables sont livrés avec des batteries de 80 Wh. Les Gram 17, 16 et 14 pèsent respectivement 1,35kb, 1,19kg et 999g. Les appareils ont des options de connectivité Thunderbolt 4 et USB 4. Pour le chargement, les ordinateurs portables sont équipés de ports USB Type-C.

