Ordinateurs portables simples et pas chers pour la rentrée 2021 : ce sont les meilleurs | La technologie

in

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Avec la rentrée scolaire, nombreux sont ceux qui, pour eux-mêmes ou leurs enfants, recherchent un nouvel ordinateur pour faire leurs devoirs ou suivre des cours en ligne. Voici quelques-unes des plus simples et des moins chères du moment.

Malgré les problèmes que connaissent d’autres secteurs en raison de la pénurie de puces, celui des ordinateurs portables n’est pas touché, heureusement pour tout le monde. En effet, les prix ne cessent de baisser et la variété s’élargit semaine après semaine, vous n’avez donc que l’embarras du choix.

Par conséquent, si vous avez besoin d’un nouvel ordinateur pour la rentrée et les cours, pas de problème pour trouver des ordinateurs portables bon marché, en particulier les Chromebooks Google avec Chrome OS comme système d’exploitation.

Nous en avons choisi cinq ceux qui sont plus intéressants pour les caractéristiques, le prix et la facilité d’utilisation, et ils restent tous en dessous de 300 euros, ce qui va sans dire est un coût très compétitif pour ce qu’ils proposent.

Acheter un PC portable pas cher n’est pas une tâche facile : vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent, mais vous n’êtes pas disposé à renoncer aux caractéristiques techniques de base pour l’usage que vous allez lui en donner. Dans ce guide, nous vous montrons comment faire le bon achat.

Tous ont la livraison gratuite par le magasin qui les vend, donc en quelques jours seulement, vous l’aurez à la maison et entièrement configuré pour l’utiliser, avec plus qu’assez de puissance pour exécuter des applications telles que Office, Chrome ou Zoom, entre autres.

Bien sûr, à mesure que le début du cours approche, les prix augmenteront et le stock commencera à baisser, alors vous feriez mieux de vous dépêcher.

Lenovo Ideapad 3 11.6″ Chromebook

Cet ordinateur portable avec Chrome OS dispose de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, c’est aussi une taille ultra-compacte qui permet de réduire le poids à seulement 1,12 kg.

Pour les 198 euros qu’il coûte, force est de constater que c’est l’un des ordinateurs portables les moins chers de 2021, une véritable aubaine, même s’il n’est évidemment pas aussi puissant que d’autres modèles qui ont un prix plus élevé.

Cela dit, pour les élèves du primaire et du collège, il y en a plus qu’assez, avec Écran HD 11,6″ et processeur Intel Celeron N4020, qui avec Chrome OS peut avec pratiquement toutes les applications nécessaires.

L’un des rares inconvénients est que sa capacité de stockage, 64 Go, peut être insuffisante dans certains cas. Cependant, avec une clé USB ou une microSD, vous pouvez facilement l’étendre.

Taille de l’écran : 11,6″ Résolution de l’écran : HD Poids : 1,12 kg Processeur : Intel Celeron N4020 RAM : 4 Go DDR4 Stockage : 64 Go Système d’exploitation : Chrome OS

Lenovo IdeaPad 3 Chromebook 14IGL05

Cet ordinateur portable avec Chrome OS dispose d’un écran Full HD de 14 “, ainsi que d’un poids assez léger et d’une puissance suffisante pour exécuter la plupart des applications sur ce système d’exploitation.

Cet autre ordinateur portable n’est pas beaucoup plus cher puisqu’il ne monte qu’à 249 euros, il rentre donc dans ce que l’on pourrait qualifier d’aubaine. C’est une édition un peu meilleure du Chromebook Lenovo Ideapad 3 que nous avons mentionné ci-dessus.

Son écran est beaucoup plus grand, avec une dalle 14″ et Full HD, largement suffisant pour effectuer des tâches de manière lâche si vous préférez ne pas quitter les yeux avec des écrans 11″.

La conception ultra-mince rend également son transport en classe et à la maison très confortable.

Taille de l’écran : 14″ Résolution de l’écran : Full HD Poids : 1,4 kg Processeur : Intel Celeron N4020 Mémoire RAM : 4 Go DDR4 Stockage : 64 Go Système d’exploitation : Chrome OS

Chromebook Lenovo Ideapad Duo

Chromebook 2-en-1 qui utilise le format Microsoft Surface avec la polyvalence et la légèreté d’un Chromebook. Avec écran de 10,1 pouces et 128 Go de stockage

Comme on le voit déjà dans cette sélection d’ordinateurs portables pas chers, Lenovo est un constructeur qui mise clairement sur Chrome OS, avec des modèles très compétitifs à la vente. Certains d’entre eux sont assez particuliers, comme le Chromebook Ideapad Duet qui est en vente à 265 euros, et avec un clavier gratuit.

C’est un PC convertible, avec un écran et un clavier séparés qui en font à la fois un ordinateur portable et une tablette, cela dépend de ce qui est pratique.

Non pas que sa puissance soit rare, et en fait d’excellentes performances peuvent en être attendues.

Taille de l’écran : 10,1″ Résolution de l’écran : Full HD Poids : 0,7 kg Processeur : Mediatek 60T Mémoire RAM : 4 Go DDR4 Stockage : 128 Go Système d’exploitation : Chrome OS

ASUS E410MA-EK018TS

Cet ordinateur portable à bas prix a Windows 10 comme système d’exploitation, un stockage eMMC et un processeur Intel Celeron assez solvant.

On se tourne désormais vers un PC avec Windows 10, qui est aussi très très abordable, puisqu’il ne coûte que 279 euros. Il n’est pas courant de trouver des ordinateurs dans cette gamme de prix qui utilisent le système d’exploitation de Microsoft, et celui d’ASUS est une exception.

Il est vrai que, par exemple, il n’équipe “que” 64 Go de stockage, même si avec un Intel Celeron N4020 on ne peut pas mettre trop d’inconvénients. Bien sûr, avec Windows 10, ce processeur ne fonctionne pas aussi bien qu’avec Chrome OS.

C’est surtout recommandé pour les étudiants déjà habitués à Windows.

Taille de l’écran : 14″ Résolution de l’écran : Full HD Poids : 1,3 kg Processeur : Intel Celeron N4020 Mémoire RAM : 4 Go DDR4 Stockage : 64 Go Système d’exploitation : Windows 10

Chromebook ASUS Z1500CN-EJ0400

Cet ordinateur utilise Chrome OS comme système d’exploitation. Il est très fin et léger, ne pèse que 1,43 kg et est idéal pour les étudiants en raison de sa sécurité et de sa polyvalence.

Dans le monde des Chromebooks, celui d’ASUS est presque selon toute probabilité le plus vendu, ou du moins l’un des plus vendus, et son rapport qualité-prix est très bon. De plus, il offre des choses que les autres modèles bon marché n’ont pas, comme un écran de 15,6 pouces.

Son prix n’est pas mauvais : Amazon Espagne le vend en ce moment pour seulement 299 euros.

Contrairement aux autres modèles cités plus haut, il passe à 8 Go de RAM, et cela devrait améliorer leurs performances.

Taille de l’écran : 15,6″ Résolution de l’écran : Full HD Poids : 1,43 kg Processeur : Intel Celeron N3350 Mémoire RAM : 8 Go DDR4 Stockage : 64 Go Système d’exploitation : Chrome OS

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.