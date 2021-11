Ordinateurs quantiques : le Saint Graal des hackers | La technologie

Les pirates informatiques détournent actuellement des informations qu’ils ne peuvent pas utiliser maintenant, mais à l’avenir, les ordinateurs quantiques pourraient effectuer cette tâche, en découvrant des secrets précédemment volés.

Les ordinateurs quantiques sont l’avenir et ils fonctionnent très différemment des ordinateurs conventionnels. Ils abandonnent le langage basé sur des uns et des zéros pour utiliser des bits quantiques pouvant avoir plusieurs valeurs en même temps.

Cela en fait des machines avec des capacités bien au-delà des ordinateurs d’aujourd’hui. Ils peuvent être plus rapides lors de la réalisation de certaines tâches, comment décrypter les données.

C’est précisément cette capacité que redoutent les États-Unis. Le Department of Homeland Security déploie des efforts de cryptage plus stricts pour lutter contre le possibilité pour les pirates de voler des informations cryptées pour les révéler à l’avenir à l’aide d’ordinateurs quantiques.

« Nous ne voulons pas nous réveiller un matin et voir qu’il y a eu une faille de sécurité, nous obligeant à faire plusieurs années de travail en quelques mois », a déclaré Tim Maurer, conseiller en cybersécurité du secrétaire à la Sécurité intérieure.

Ils travaillent déjà à la prévention de ces éventuelles attaques du National Institute of Standards and Technology (NITS). Ils ont commencé en 2016 à produire leur premier ordinateur quantique à l’épreuve des algorithmes et devrait être prêt d’ici 2024.

S’ils réussissaient, ils prendraient la tête de la lutte contre d’éventuelles attaques. Les États-Unis surpasseraient la Chine à cet égard, qui est l’autre grande puissance qui travaille sur ces technologies.

Malgré ces avancées, il y a des entreprises qui commercialisent une technologie censée le faire avec la cryptographie post-quantique. Bien que Homeland Security ait déjà mis en garde contre l’achat de ces produits, car il n’y a aucune preuve de l’équipement dont ils auront besoin pour fonctionner.

Les experts sont pessimistes sur ces avancées

Il faut beaucoup de temps avant que les ordinateurs quantiques n’atteignent le point où ils peuvent résoudre un problème vraiment utile. Selon Vadim Lyubashevsky, un cryptographe IBM travaillant sur la cryptographie post-quantique « les entreprises acquerront le produit le plus faible pour sortir du NITS jusqu’à ce qu’ils se souviennent du vrai problème dans 30 ans. »

Les autorités veulent éviter ce scénario, mais il est fort possible que, comme c’est le cas actuellement, les entreprises disposent de systèmes de sécurité à jour mais pas très utiles. Pendant, les pirates vont continuer à faire progresser la technologie quantique tout en étant fait avec des informations cryptées aujourd’hui.