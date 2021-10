Ordino Arcalís clôture la saison estivale avec environ 85 000 visiteurs

14/10/2021 à 11h39 CEST

Après trois mois et 10 jours, Ordino Arcalís a mis fin à une saison estivale plus que satisfaisante. L’activité de la gare a débuté le 3 juillet et devait se terminer le 12 septembre, mais le succès des visiteurs a conduit à une prolongation jusqu’au 12 octobre. Pendant tout ce temps, près de 85 000 personnes sont passées par la gare, dépassant largement le nombre de visiteurs des étés 2019 et 2020, marqués par la pandémie.

Les nouveau point de vue solaire de Tristaina a été le revendication principale à Ordino Arcalís en raison des vues spectaculaires qu’il offre sur la vallée d’Ordino et le cirque glaciaire de Tristaina, avec les trois lacs, un espace d’une beauté unique et reconnu comme réserve de la biosphère par l’UNESCO. Depuis son inauguration le 9 juillet, il est devenu un succès absolu, attirant jusqu’à 50 000 visiteurs sur le seul mois d’août. Le PDG de Grandvalira Resorts – Nevasa, Juan Ramon Moreno, souligne que « Nous sommes très satisfaits du succès et de l’impact du Belvédère Solar de TristainaDès le premier jour, il a dépassé nos attentes, qui étaient déjà bonnes. De plus, l’offre gastronomique de la gare, avec le restaurant La Coma et le Food Retrac, a servi à compléter une belle expérience ».

La télécabine de Tristaina et le télésiège de Creussans ont facilité l’accès au belvédère solaire de Tristaina pendant l’été, mais restent à ce jour à l’arrêt jusqu’à la saison d’hiver. La structure peut encore être visitée en marchant du restaurant La Coma au pic de Peyreguils, mais plus tard, avec l’arrivée de la neige, il ne sera accessible qu’avec des skis de montagne et aussi avec les sorties qui seront organisées avec les guides Grandvalira Mountain Guides (GMG). En ce sens, l’accès au belvédère est recommandé exclusivement aux skieurs de montagne les plus expérimentés ou avec un guide, pour autant que les conditions de sécurité le permettent en fonction du risque d’avalanche. « Le sentier est bien adapté en été pour que le point de vue puisse accueillir de nombreux visiteurs, mais en hiver, il y a une série de facteurs qui interviennent et qui rendent l’accès réservé. à ceux qui ont plus de contrôle sur le terrain dans des conditions enneigées », explique Moreno.

Arcalís, un territoire cyclable engagé dans le respect de l’environnement

Depuis quelques années, l’accès au dernier tronçon de la route, entre Hortell et La Coma, est fermé à la circulation routière pendant l’été. Cet espace a été utilisé par un grand nombre de cyclistes qui ont beaucoup apprécié la sécurité apportée par un tronçon de route de haute montagne sans circulation. Parallèlement, le fait de fermer le dernier tronçon de route aux véhicules motorisés a contribué à éviter l’émission de 50 tonnes de CO2. Ainsi, Arcalís réaffirme son engagement envers la Réserve de biosphère, en ligne avec les Objectifs de développement durable (ODD), plus précisément le numéro 3, faisant référence à la Santé et le Bien-être, et le numéro 13 de la lutte contre le changement climatique.

Le Parc Naturel de la Vallée de Sorteny accueille 25 000 visiteurs et le Refuge plus de 3 000 clients

L’été a également été intense au Refuge de Sorteny, qui s’est imposé comme l’une des offres gastronomiques les plus qualitatives de la vallée d’Ordino grâce à sa proposition et au cadre incomparable de sa terrasse surplombant la vallée de Sorteny. Près de 25 000 personnes ont visité le parc; le Refuge a reçu plus de 2 000 nuitées et plus de 1 000 clients au restaurant, soit un doublement par rapport à l’été dernier.