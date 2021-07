Ordino Arcalís inaugure le Belvédère Solar de Tristaina

07/08/2021 à 18:41 CEST

Sport.es

Depuis cet été, Ordino dispose d’une nouvelle attraction spectaculaire qui vous permet de profiter de la vue sur la majesté de sa vallée, classée réserve de biosphère par l’UNESCO. Il s’agit de Belvédère solaire Tristaina, qui a des vues panoramique à 360 degrés et offre au visiteur une perspective inédite et privilégiée sur l’ensemble du cirque glaciaire de Tristaina et des trois lacs.

Le Mirador Solar de Tristaina ouvrira ses portes au public demain 9 juillet avec une journée portes ouvertes au cours de laquelle il y aura un accès gratuit avec le Télécabine de Tristaina et télésiège de Creussans de connaître cette nouvelle attraction. El Mirador est situé dans la conca de Creussans, plus précisément dans le Pic de Peyreguils, à une altitude de 2 701 mètres, dans le domaine d’Ordino Arcalís et à quelques mètres de la frontière avec la France. L’accès se fait principalement avec les deux remontées mécaniques de la station et le dernier tronçon se fait à pied, le long d’un chemin bien adapté et préparé.

La nouvelle attraction d’Ordino Arcalís a été présentée sur la terrasse du Restaurant La Coma de Ordino Arcalis et a eu la présence du Ministre du Tourisme et des Télécommunications, Jordi Torres, Les Consuls de la Communauté d’Ordino, Josep Àngel Mortés et Eva Choy, les Président de Grandvalira Resorts, Joan Viladomat, les Directeur marketing de Grandvalira Resorts, David Ledesma, et les co-auteurs du projet, Sergi Riba et Toni Riberaygua. De plus, la présentation a inclus une visite au Mirador avec les promoteurs du projet.

Tous ont souligné l’ampleur et l’importance du projet Tristaina Solar Lookout, né en 2018 des conversations entre le président de Grandvalira Resorts, Joan Viladomat, et l’ingénieur Sergi Riba Porras. Son objectif était de placer un point de vue sur le Pic de Creussans pour profiter d’un itinéraire qui utilise les télécabines (télécabine de Tristaina et télésiège de Creussans) et nécessite un passage à pied. Ce parcours devait avoir des caractéristiques qui le rendent accessible au plus grand nombre. “Le promoteur a été moi, mais il y a un travail d’une très grande équipe. Nous avons fait un gros effort en cinq semaines & rdquor;, a indiqué Viladomat lors de la présentation. De leur côté, Riba et Riberaygua ont expliqué comment s’est déroulé le processus d’assemblage, soulignant que «Cela a été un grand défi que nous avons travaillé sur trois lignes principaless & rdquor ;. En ce sens, Riba a détaillé que « d’abord, nous voyons qu’il a le minimum d’impact sur l’environnement, deuxièmement, qu’il s’agit d’un point de vue spectaculaire et, enfin, que le structure était une icône de la paroisse& rdquor ;. De son côté, Riberaygua a souligné que « le travail n’a pas été facile, notamment parce que les délais ont été courts et parce que nous étions à 2 700 mètres d’altitude, ce qui complique un peu tout & rdquor ;.

A partir de là, un projet a commencé à être proposé qui, d’une part, permettrait de voir le nom maximum des montagnes environnantes et, d’autre part, serait un cadran solaire qui rendrait hommage à la signification du Pic d’Arcalis comme une montagne solaire. En fait, le point de vue est un nouveau point pour profiter d’un spectacle naturel qui se produit tous les 7 août à 7h37 lorsque, au Pico de Arcalís, le soleil est visible pendant trois minutes à travers un trou qu’il y a dans le rocher. Un phénomène exceptionnel découvert par Bonaventura Adellach lors d’expéditions nocturnes au Pico de Arcalís et qui a voulu honorer avec ce travail.

Un cadran solaire à 2 700 mètres d’altitude

Le projet Mirador Solar de Tristaina est l’œuvre de Etude d’ingénierie andorrane SRP et le studio d’architecture TREA, par Sergi et Pere Riba et Toni Riberaygua, qui ont eu la collaboration du consultant structurel Luis Moya, également responsable de projets de renom tels que la Torre Agbar à Barcelone parmi tant d’autres.

Le point de vue, une structure métallique annulaire à travers laquelle les visiteurs peuvent marcher, est un grand cadran solaire avec le gnomon central, long de 27 mètres, incliné à 42,55º, qui est la latitude exacte du point où se trouve le point de vue selon ses coordonnées géographiques. L’anneau a un diamètre de 25 mètres et un poids total de 32 tonnes ancré au sol avec seulement quatre points de contact. La forme circulaire du belvédère offre une vue panoramique à 360º qui permet d’accéder à l’ouest au cirque glaciaire de Tristaina, au sud et à l’est sur tout le domaine de la station d’Ordino Arcalís, et au nord à travers les vallées d’Auzat, avec vue de sommets emblématiques tels que Pica de Estats.

Une grande attraction pour Ordino et Andorre

Le point de vue solaire de Tristaina est un nouvelle attraction dans l’offre touristique de la paroisse d’Ordino, ainsi que tout l’Andorre. “Nous affrontons l’été avec enthousiasme et avec l’honneur que la paroisse d’Ordino est l’une des 701 régions, et la seule andorrane, qui a été déclarée réserve de biosphère par l’UNESCO & rdquor;, a exposé le Consul Majeur d’Ordino, Josep Àngel Mortés, qui a souligné que son emplacement, surplombant les lacs de Tristaina, “l’un des incontournables d’Andorre & rdquor;. De son côté, la consule mineure, Eva Choy, a souligné que «Le téléphérique de Tristaina est l’une des attractions d’Ordino Arcalís en été, qui sera parfaitement complété par le nouveau Point de vue Solaire.

Le ministre Jordi Torres a été exprimé dans le même sens et a indiqué que «des initiatives de ces caractéristiques sont très intéressantes pour la paroisse et pour le pays& rdquor; et a assuré que « cela attirera de nombreux touristes, je pense que ce sera un grand succès et cela complète très bien avec ce que nous voulons offrir en tant que pays & rdquor ;. En outre, il a félicité Ordino Arcalís et Grandvalira pour « leur engagement envers la qualité & rdquor; Que font-ils.