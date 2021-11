Ordino Arcalís investit un million d’euros dans la technologie, les nouvelles expériences et la rénovation gastronomique

18/11/2021 à 13:25 CET

Complexes hôteliers à Grandvalira a présenté à Barcelone le actualités de la saison 2021-2022, la saison de la reprise après les restrictions Covid. Ordino Arcalís lancera la saison le 27 novembre et la prolongera jusqu’au 24 avril, à condition que les conditions météorologiques le permettent.

Cette saison, le l’investissement réalisé à Ordino Arcalís a été de 1 million d’euros, qui a été principalement axée sur l’innovation technologique, de nouvelles expériences et un renouveau gastronomique. En outre, souligner également la construction de la Belvédère solaire Tristaina, le grand succès de l’été en Andorre.

Au niveau stratégique et commercial, la principale nouveauté est la mise en place de tarifs dynamiques, ce qui fait de Grandvalira Resorts le premier domaine skiable de la péninsule ibérique à mettre en œuvre cette système de tarification variable.

En ce qui concerne les compétitions sportives, Ordino Arcalís reste dans l’élite mondiale du ski hors-piste avec le renouvellement pour trois ans du contrat avec Freeride World Tour. La compétition reviendra à la station entre le 30 janvier et le 5 février, tandis que le Trophée Borrufa célébrera le 30e anniversaire du 24 au 27 janvier.

Prix ​​dynamiques

Grandvalira Resorts intègre cette saison hiver une nouvelle stratégie de vente de forfaits de ski avec l’introduction de tarifs dynamiques. Cette formule est déjà courante dans les compagnies aériennes ou l’hôtellerie, et repose sur une fluctuation du montant selon la période de l’année et le jour de la semaine, ainsi la station peut adapter l’offre à la demande.

Le nouveau système, qui a été mis en œuvre en collaboration avec le Cabinet de conseil suisse Pricenow, encourage l’utilisation des chaînes numériques du domaine skiable, car il ne sera disponible que sur les sites Web de Grandvalira et Ordino Arcalís, où les forfaits journaliers peuvent être achetés au prix minimum garanti. Dans ce sens, Les clients qui réservent leurs forfaits de ski plus tôt seront récompensés avec des prix moins chers, qui peuvent être jusqu’à 15 % moins chers qu’en billetterie.

De plus, cette saison 2021-2022 fait un pas en avant refonte de l’e-commerce des stations et intégration dans les sites institutionnels. Le nouveau e-commerce, qui sera mis en place par phases tout au long de cet hiver, a été conçu en privilégiant l’expérience utilisateur. Créer une plateforme d’achat agile, intuitive, harmonieuse et fonctionnelle ont été les principaux objectifs.

Point de vue de Tristania

Le Tristaina Solar Viewpoint a été la grande nouveauté de l’été, non seulement à Grandvalira Resorts mais dans toute l’Andorre. Environ 85 000 personnes ont visité la nouvelle structure depuis son inauguration le 9 juillet, pouvant contempler les vues panoramiques à 360 degrés qu’il offre sur la vallée d’Ordino et tout le cirque glaciaire de Tristaina, avec ses trois lacs. Pendant la saison hivernale, le point de vue reste une attraction pour les skieurs de montagne les plus expérimentés.

Forêt des enfants

Le concept Kids Forest est sorti il ​​y a deux saisons dans les secteurs d’Encamp, Grau Roig et Pas de la Case, et cette année il atteint également Ordino Arcalís. La station aura ses propres zones de circuits pour enfants avec des animaux mignons comme personnages, pour que les enfants profitent des premiers jours de ski et s’amusent dans la neige.

Actualités en restauration L’Hortell se refait une beauté et cela devient un buffet/cafétéria dans lequel la plupart des produits sont sains et écologiques, tandis qu’en Els planelles la gamme habituelle d’aliments est maintenue et des produits sains sont également introduits. En ce qui concerne la Portelles, le restaurant le plus haut d’Andorre, maintient l’esprit montagnard avec une sorte de « cuisine de grand-mère », tout en introduisant un changement dans la présentation des plats.

Pour sa part, Restaurant La Coma maintient la brasserie au premier étage, tandis qu’au rez-de-chaussée se trouve la Trattoria Gamberra. De plus, la terrasse extérieure devient un « Jardin de la bière » où concerts et spectacles auront lieu tout l’hiver.

Restaurant La Coma

| Complexes hôteliers à Grandvalira

Nouvelle école de Freeride

Ordino Arcalis a un nouvelle école spécialisée freerideAussi bien pour ceux qui souhaitent s’initier au ski hors-piste que pour ceux qui ont un niveau plus avancé et souhaitent explorer les recoins les plus sauvages de la station.

Actualités au refuge de Sorteny

Les amateurs de raquettes et de ski alpinisme auront plus de facilités pour visiter les spots les plus emblématiques de la région grâce à la nouvelle signalétique des circuits de ces deux disciplines. De pair avec La Sportiva, les circuits relient les sommets les plus importants de Sorteny, tels que l’Estanyó, La Serrera ou le Forn. Tous les circuits seront de niveau expert tandis que le refuge deviendra un Camp de base de la Sportiva. En revanche, le Refuge de Sorteny dispose cet hiver d’une terrasse rénovée qui permet de profiter avec plus de confort des vues impressionnantes sur la Vallée de Sorteny.

De nouvelles lignes de bus

Grandvalira Resorts a promu pour cette saison trois nouvelles lignes de bus pour faciliter l’accès des visiteurs aux différents secteurs depuis différents points de la Principauté. Les nouvelles lignes relient Ordino Arcalís à tous les secteurs de Grandvalira, ainsi qu’à Andorre et à la ville d’Ordino. Les bus ont une fréquence quotidienne et sont gratuits avec les forfaits de ski Grandvalira ou Ordino Arcalís.

L’un des objectifs de cette initiative est promouvoir la mobilité durable des hôtels de la paroisse d’Ordino à la gare, une action encadrée dans les Objectifs de Développement Durable de la station et de la paroisse, Réserve de Biosphère par l’Unesco.

Compétitions sportives Trophée International Borrufa (du 24 au 27 janvier) : l’une des compétitions internationales de ski alpin les plus importantes dans le domaine des jeunes. Pendant quatre jours, les meilleurs skieurs de 11 à 16 ans participent aux modalités de géant, supergéant, slalom et combiné.

Tour du monde du freeride et Circuit Freeride Junior (du 30 janvier au 5 février) : les meilleurs riders du monde se rendront en Andorre pour la huitième année consécutive pour la célébration du deuxième rendez-vous du calendrier des compétitions lié au monde du freeride. Ce circuit compte cinq épreuves annuelles qui se déroulent dans les meilleures stations du monde et qui sont devenues une référence en matière de pratique hors-piste. En parallèle, le week-end suivant la compétition élite, aura lieu le Freeride Junior Tour.

Freeride Ordino Arcalís

| Complexes hôteliers à Grandvalira

Jam Extreme Freeride World Qualifier (31 mars et 2 avril)