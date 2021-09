Ordino Arcalís prolonge la saison estivale jusqu’au 12 octobre

14/09/2021 à 18:05 CEST

Arcalís prolonge la saison estivale un mois de plus avant l’afflux de visiteurs que cette saison a eu la station. La grande attraction de l’été a été le nouveau point de vue Solar de Tristaina, qui a attiré près de 70 000 visiteurs à Ordino Arcalís depuis son inauguration en juillet et a encouragé les responsables de la station à prolonger l’offre estivale jusqu’au 12 octobre. Le PDG de Grandvalira, Juan Ramon Moreno, souligne que «l’acceptation du point de vue a été un succès et, en raison des bonnes attentes des visiteurs pour septembre et octobre, nous avons décidé de prolonger la saison estivale jusqu’à Puente del Pilar & rdquor ;.

La prévision initiale était de terminer la saison estivale le dimanche 12 septembre, mais il a été décidé de maintenir une série de services actifs pendant encore quelques semaines. La télécabine de Tristaina fermera, mais le télésiège de Creussans restera ouvert tous les jours de 9h à 16h15. De plus, la route Coma, qui a été fermée à la circulation routière de 9 h à 17 h pendant les mois d’été pour encourager le cyclisme, sera ouverte. Ainsi, l’accès au Belvédère Solar de Tristaina continuera d’être facilité par cet ascenseur.

En revanche, le magasin situé à La Coma restera également ouvert au public et ce sera à cet endroit où vous pourrez acheter les forfaits pour monter au télésiège de Creussans, puisque les billetteries situées à L’Hortell seront fermées. . Un autre service qui restera actif est le restaurant Coma, où vous pourrez continuer à profiter de la meilleure cuisine de montagne.

Vues privilégiées sur la vallée d’Ordino Le Mirador Solar de Tristaina a été ouvert au public le 9 juillet et depuis, en moins de deux mois, il a fallu près de 70 000 visiteurs à la station, dont 50 000 en août, attirés par l’ampleur du projet et les vues panoramiques sur l’ensemble du cirque glaciaire de Tristaina et les trois lacs, ainsi que sur toute la vallée d’Ordino, désignée Réserve de biosphère par l’UNESCO.

Le projet, qui a commencé à prendre forme en 2018, à la suite de conversations entre le président de Grandvalira Resorts, Joan Viladomat, et l’ingénieur Sergi Riba Porras, avait pour objectif de créer une structure qui permette de voir le maximum de montagnes de la région et qui rend hommage à la signification du Pico de Arcalís en tant que montagne solaire grâce à sa forme de cadran solaire.