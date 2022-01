Ordonnance budgétaire : un dispositif de type PLI nécessaire à la création d’emplois, selon le président de la CII TV Narendran

Avant le Covid, le taux de chômage était de 6,3% en 2018-19 et de 4,7% en 2017-18.

Le gouvernement doit introduire un programme, sur le modèle du programme d’incitations liées à la production (PLI), pour inciter directement à la création d’emplois, ce qui, à terme, augmentera les niveaux de revenu au niveau local et maintiendra la dynamique de croissance, a déclaré la présidente de la CII, TV Narendran. FE dans une interview.

Tout programme de ce type, a-t-il déclaré, devrait lier les incitations à la création d’emplois et cibler les secteurs à forte intensité d’emploi comme les textiles et les vêtements, les pierres précieuses et les bijoux, les produits d’ingénierie, entre autres.

« Il complétera les programmes PLI, qui lient généralement les incitations aux investissements et à la production, bien qu’ils stimulent indirectement la création d’emplois.

La pandémie a aggravé le chômage. Selon les données du CMIE, le taux de chômage est passé à 7,9% en décembre contre 7% le mois précédent.

Pour amortir le choc d’une poussée des prix des intrants sur les petites et moyennes entreprises, qui sont plus vulnérables aux chocs inflationnistes que les grandes entreprises, Narendran a suggéré que le gouvernement conclue des contrats indiciels avec de telles entités, plutôt que des contrats à prix fixe.

Dans le secteur privé également, de tels contrats indiciels existent, notamment avec les transporteurs ; ainsi, lorsque le prix du carburant augmente, l’indice augmente et vice-versa. Un tel mécanisme protégera les intérêts des deux parties contre les fluctuations des prix des intrants causées par des facteurs mondiaux.

L’achat de biens et de services par divers ministères/départements et unités du secteur public auprès de petites entreprises s’élevait à 39 538 crores de roupies au cours de l’exercice 21.

Élaborant sa liste de souhaits pour le prochain budget pour 2022-2023, Narendran a déclaré que le gouvernement doit continuer à supporter le fardeau maximum de l’annonce d’un cercle vertueux d’investissements, bien que les investissements privés de longue date prennent de l’ampleur ces derniers temps, en particulier dans les secteurs. comme l’acier et les produits chimiques. Par exemple, dans l’acier, un investissement d’environ Rs 1 lakh crore pourrait se produire au cours des 3 à 4 prochaines années, a déclaré Narendran, également directeur général de Tata Steel.

Les investissements à grande échelle dans les infrastructures et la création d’actifs durables restent essentiels à la reprise économique du pays au lendemain de la pandémie, a-t-il souligné. La formation brute de capital fixe a augmenté de 11% au cours du trimestre de septembre, aidée par une base favorable (elle était de -8,6% un an auparavant).

Cependant, la consommation privée, principal pilier de l’économie, reste fragile, en particulier dans les couches à revenu intermédiaire et faible, même si elle a encore progressé au cours de la première moitié de cet exercice.

« Le budget de l’exercice 23 doit donc continuer à soutenir la consommation grâce à des dépenses plus importantes pour des programmes tels que le programme national de garantie de l’emploi rural, a-t-il déclaré. La consommation privée a augmenté de 19,3% au trimestre de juin et de 8,6% au trimestre de septembre, soutenue par une base contractée.

Les incertitudes induites par la pandémie concernant l’emploi et les craintes d’une probable poussée des dépenses de santé en raison des situations émergentes de Covid ont incité les gens à reporter les dépenses discrétionnaires.

« Le bilan des ménages est fragile. C’est une partie qui doit être traitée avec un peu plus de soin pour assurer une récupération rapide », a-t-il ajouté.

Le prochain budget devrait également se concentrer sur le renforcement des infrastructures de santé. Cela permettra non seulement aux autorités de contenir efficacement la propagation du Covid, mais aussi de renforcer la confiance des citoyens et pourrait à terme contribuer à augmenter la consommation privée.

De même, le budget doit mettre davantage l’accent sur une éducation et des compétences de qualité, deux conditions préalables à un emploi valorisant.

Narendran a admis que l’évolution de la situation de Covid pose des risques à la baisse, mais a ajouté que les sentiments globaux étaient très optimistes.

« Jusqu’à la première semaine de décembre (avant la dernière vague de cas de Covid), l’ambiance était positive ; nous voyions que la demande était raisonnablement forte et que la plupart des secteurs étaient aux niveaux d’avant la pandémie, et la plupart des entreprises exportaient davantage. L’utilisation des capacités pour la plupart de nos membres (CII) atteignait 70 à 80 % et les gens prévoyaient des investissements. Bien sûr, il y avait des risques dus à la situation émergente de Covid », a-t-il ajouté.

