Ordonnance de bâillon imposée à Apple critiquée par Microsoft

Un bâillon imposé à Apple par l’administration Trump n’aurait jamais dû être autorisé, fait valoir le président de Microsoft, Brad Smith.

Nous avons appris la semaine dernière que le ministère de la Justice a signifié une assignation à comparaître à Apple, l’obligeant à remettre des données sur les journalistes et les membres du House Intelligence Committee…

Le département américain de la Justice a enquêté sur une fuite majeure de données classifiées qui s’est produite au début de l’administration Trump en 2017. Cependant, il a maintenant été révélé que le DOJ a assigné Apple pour des données liées à cette fuite d’informations, qui a a manifestement soulevé de nouvelles préoccupations concernant la vie privée. Dans un rapport du New York Times jeudi, il a été révélé que le ministère de la Justice avait demandé à Apple de fournir des données d’au moins deux démocrates du House Intelligence Committee, ainsi que d’autres informations provenant d’assistants et même de membres de leur famille, y compris un mineur.

Il a fallu quatre ans pour le découvrir, car le DoJ a également imposé un long bâillon à Apple, ce qui a empêché la société de révéler qu’elle avait été tenue de fournir les données. Smith affirme que des ordonnances similaires ont été imposées à Microsoft et soutient dans un article du Washington Post que celles-ci ne devraient être autorisées que dans les circonstances les plus exceptionnelles.

Il n’y a pas si longtemps, si le gouvernement voulait signifier un mandat de perquisition dans le cadre d’une enquête criminelle, il devait le faire en personne, avec préavis. Un agent ou un officier devait apporter un mandat signé dans une maison ou un bâtiment et le remettre à la cible de la sonde à la porte d’entrée […] Pourtant, avec l’expansion du cloud computing dans tous les secteurs, les gouvernements fédéral et étatique savent qu’ils peuvent rapidement obtenir des données par voie électronique à partir de sources autres que la cible. C’est donc ce qu’ils font. En secret. En signifiant des mandats de perquisition à des sociétés telles qu’Apple, Google et Microsoft pour obtenir des e-mails et des messages appartenant à nos clients. Les procureurs du gouvernement demandent également aux tribunaux d’imposer des ordonnances de bâillon à des entreprises comme la nôtre qui nous empêchent de faire savoir aux gens que des copies de leurs e-mails sont désormais entre les mains du gouvernement.

Smith dit qu’un tel secret peut être justifié dans des enquêtes extrêmement sensibles, comme les affaires de terrorisme – mais l’enquête sur les fuites n’aurait certainement pas dû être qualifiée.

Il suffit de considérer les cibles des dernières enquêtes : les journalistes de CNN, du New York Times et du Post. Les membres du comité du renseignement de la Chambre ; leurs aides et les membres de leur famille. Ce ne sont pas des enquêtes sur le terrorisme ou les stupéfiants internationaux qui menacent la sécurité de la nation.

Il réclame quatre modifications de la loi.

Le Congrès devrait interdire à l’exécutif de mener ses enquêtes entièrement en secret en l’absence d’une preuve solide de la nécessité étayée par des preuves convaincantes. Et même lorsque le gouvernement s’acquitte de ce fardeau, toute ordonnance de secret devrait être étroitement adaptée dans le temps et dans la portée. Les tiers répondant à de telles commandes devraient disposer d’un mécanisme pour les contester. Et les bâillons indéfinis devraient être illégaux.

