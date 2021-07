Ordonnance du New Jersey contre Blockfi prolongée, le Vermont émet un avis au prêteur de crypto – Réglementation Bitcoin News Crypto new media

Le 28 juillet, Zac Prince, PDG de la société de crypto-finance Blockfi, a expliqué que la société était “engagée dans un discours productif” avec les régulateurs américains. Prince a en outre déclaré que le New Jersey Bureau of Securities avait prolongé l’ordonnance précédente de l’État jusqu’au 2 septembre. Pendant ce temps, la société a également des problèmes avec le Département de la réglementation financière (DFR) du Vermont, car le commissaire de l’État au DFR a déposé une ordonnance contre les comptes d’intérêt Blockfi de la société (Biais).

Les régulateurs de Garden State accordent une prolongation à Blockfi, le Vermont dépose des plaintes réglementaires

Quatre États ont contesté les BIA de Blockfi et les régulateurs ont récemment envoyé des avis à la société. Le co-fondateur de Blockfi, Zac Prince, a révélé les problèmes de la société avec les régulateurs du New Jersey le 19 juillet. L’avis public du New Jersey et les plaintes concernant les BIA cryptographiques de Blockfi citaient la “vente de titres non enregistrés”.

Puis, le 22 juillet, les régulateurs du Texas et de l’Alabama ont également envoyé un avis à la société concernant les BIA. Blockfi a maintenant des problèmes avec un quatrième État, car le Département de la réglementation financière (DFR) du Vermont a également publié un avis à Blockfi.

Des documents découverts par le journaliste financier Danny Nelson le 27 juillet montrent que Michael S. Pieciak, le commissaire du DFR du Vermont, a émis une ordonnance de justification de 30 jours. L’avis précise que Blockfi doit convaincre le régulateur de l’État que ses BIA ne sont pas des valeurs mobilières.

“Les BIA ne sont pas enregistrés ou autorisés à la vente dans le Vermont, et ils ne sont pas non plus admissibles à une exemption d’enregistrement en vertu de la Securities Act”, indique l’avis. La société n’est “pas enregistrée auprès du Département de la réglementation financière du Vermont pour offrir ou vendre des titres au Vermont”, ajoute l’ordonnance de Pieciak.

PDG de Blockfi : l’entreprise est engagée dans un discours productif avec les régulateurs

Le lendemain de la notification de Pieciak à Blockfi, Prince s’est adressé au public via un article de blog d’entreprise. “Nous avons engagé un discours productif avec les régulateurs pour protéger vos intérêts et élargir l’accessibilité à des solutions financières innovantes pour tous”, a écrit Prince. “C’est notre engagement envers vous – de lutter pour vos droits de gagner des intérêts sur vos actifs cryptographiques”, a ajouté le dirigeant de Blockfi.

Prince a également fait le point sur l’affaire dans le New Jersey et a déclaré que le New Jersey Bureau of Securities a prolongé son délai. Prince a dit :

Une mise à jour que je souhaite partager avec vous à la suite de ces discussions est que le New Jersey Bureau of Securities (NJ BOS) a encore reporté la date d’entrée en vigueur de sa précédente ordonnance au jeudi 2 septembre 2021.

Le fondateur de Blockfi a déclaré que même si la commande empêche la création de nouveaux BIA dans le New Jersey, elle n’a pas d’impact sur les autres produits et les clients actuels. “Rassurez-vous, votre accès à Blockfi est totalement intact”, a souligné Prince. Le cofondateur de Blockfi, Flori Marquez, a également partagé le message de Prince sur Twitter et a déclaré que la société travaillait avec les régulateurs financiers.

“Chez Blockfi, nous nous concentrons sur la protection des droits des consommateurs à gagner des intérêts sur leur crypto”, a déclaré Marquez. “Au cours de la semaine dernière, nous avons eu des discussions constructives avec les régulateurs sur les raisons pour lesquelles le BIA est approprié pour les participants au marché de la cryptographie.”

Que pensez-vous de la récente mise à jour de Blockfi et des problèmes de l’entreprise dans l’État du Vermont ? Faites-nous savoir ce que vous pensez de ce sujet dans la section commentaires ci-dessous.

