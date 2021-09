Ordonnance provisoire bientôt: SC piqué par le refus du Centre de préciser si Pegasus a été utilisé, lui donne une dernière chance

in

Alors même que le Centre refusait de déposer une déclaration sous serment pour savoir si le logiciel Pegasus avait été utilisé pour fouiner des journalistes, des politiciens, des militants et du personnel judiciaire, la Cour suprême lui a demandé lundi de « ne pas tourner autour du pot » et de l’informer s’il changeait d’avis. dans 2-3 jours car il passera des directions provisoires dans les prochains jours.

Tout en réservant son ordonnance sur les instructions provisoires à émettre sur un lot de pétitions pour une enquête indépendante sur l’utilisation de Pegasus Spyware, une magistrature comprenant le juge en chef NV Ramana et les juges Surya Kant et Hima Kohli a déclaré au solliciteur général Tushar Mehta qu’il faudra « deux- trois jours » pour rédiger l’ordonnance et le gouvernement dispose de deux à trois jours pour reconsidérer la position qu’il a prise sur le refus de déposer un affidavit détaillé en la matière.

Maintenant que le gouvernement n’a rien à cacher, le SG a d’emblée déclaré que le gouvernement était d’avis que l’utilisation d’un logiciel particulier ne peut pas être débattue en déposant un affidavit car elle implique une question de sécurité nationale et peut alerter un potentiel terroriste. “Qu’un logiciel particulier ait été utilisé ou non ne peut pas faire l’objet d’un affidavit, il a ses propres pièges”, a-t-il déclaré, tout en réitérant sa position antérieure selon laquelle un comité d’experts du domaine, sans lien avec le gouvernement, peut être invité à examiner la question.

Alors que le Centre a réitéré qu’il était prêt à former un comité d’experts avec des membres nommés par le tribunal, la plus haute juridiction a observé que même si le comité est formé, son rapport pourrait devoir être rendu public contrairement à ce que le Centre exige.

Mehta a également déclaré aux juges que toutes les mesures prises par le gouvernement avaient été prises conformément au régime légal en Inde et qu’il n’y avait eu aucune violation de la loi sur le télégraphe ou de la loi sur les technologies de l’information.

Tout en précisant qu’il ne veut pas que le gouvernement divulgue quoi que ce soit qui compromette la sécurité nationale, le CJI a dit au conseiller juridique qu’il n’était pas intéressé à savoir ce que le gouvernement fait pour protéger la sécurité nationale et l’ordre public, mais voulait seulement s’assurer que la vie privée et les autres droits des pétitionnaires n’ont pas été violés.

“Nous ne nous attendions qu’à un affidavit limité car il y a des pétitionnaires devant nous qui disent que leurs droits ont été violés ……. vous deviez dire si cela a été fait légalement ou illégalement”, a déclaré la magistrature.

Attaquant le gouvernement pour ne pas vouloir déposer d’affidavit dans l’affaire, les pétitionnaires ont affirmé que la position du gouvernement prouve à première vue que les allégations d’espionnage sont vraies.

Arguant que le gouvernement ne peut pas se comporter comme un adversaire en ciblant les citoyens en utilisant un logiciel illégalement, les pétitionnaires, par l’intermédiaire des avocats principaux Kapil Sibal, Shyam Divan, Meenakshi Arora, Rakesh Dwivedi et d’autres, ont demandé pourquoi le gouvernement indien était réticent à divulguer son utilisation alors le gouvernement allemand et de nombreux autres gouvernements avaient déjà admis son utilisation.

Sibal, représentant le journaliste N Ram, a déclaré qu’il était incroyable que le gouvernement ait déclaré qu’il ne dirait pas au SC de l’utilisation de logiciels espions. « Le gouvernement dit que le dépôt d’un affidavit est préjudiciable à la sécurité nationale, mais il est en fait préjudiciable au processus judiciaire. Il a déjà accepté l’utilisation des logiciels espions au Parlement », a-t-il déclaré.

Citant divers rapports de recherche, Divan plaidant pour l’activiste social Jagdeep Chhokar a déclaré que le logiciel espion NSO peut également être utilisé pour planter du matériel dans le téléphone de quelqu’un en violation de la loi indienne. Il a également demandé au secrétaire du Cabinet de déposer un affidavit de divulgation, car le gouvernement devrait s’inquiéter si une agence externe utilisait le logiciel espion et si c’était par l’agence gouvernementale elle-même, alors c’était absolument inconstitutionnel.

Alors que Dwivedi a fait valoir que le SC devrait lui-même constituer un comité d’experts pour examiner la question, Arora a demandé la mise en place d’un SIT. L’avocat principal Colin Gonsalves a déclaré qu’un juge à la retraite ou en exercice de la Cour suprême devrait diriger l’enquête.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.