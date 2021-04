Le système, où seul le débiteur pourra déclencher le processus de mise en faillite, devrait aboutir à une résolution beaucoup plus rapide que le processus actuel de résolution de l’insolvabilité des entreprises (CIRP) et réduire les coûts, estiment les analystes.

Alors que le système indien de résolution de l’insolvabilité, vieux de trois ans, est de plus en plus perçu comme étant moins que productif pour sauver les entreprises et aider les prêteurs à récupérer leurs actifs, le gouvernement a modifié le Code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC) par le biais d’une – un système de résolution pré-pack appelé pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME).

Le système, où seul le débiteur pourra déclencher le processus de mise en faillite, devrait aboutir à une résolution beaucoup plus rapide que le processus actuel de résolution de l’insolvabilité des entreprises (CIRP) et réduire les coûts, estiment les analystes. Cela pourrait également réduire les litiges, souvent déclenchés par des promoteurs défaillants pour conserver le contrôle de leurs entreprises, et aider des milliers de MPME qui luttent pour faire face aux ravages causés par la pandémie de Covid-19.

Un programme de pré-emballage pour les grandes entreprises pourrait être notifié plus tard, une fois que le dernier sera testé pour sa résilience et son efficacité, ont déclaré des sources.

L’Ordonnance 2021 (amendement) de l’IBC intervient dans les deux semaines suivant la levée d’une suspension d’un an des procédures d’insolvabilité contre les défauts liés à Covid, au milieu des possibilités accrues d’augmentation des cas de créances douteuses.

Pour déposer une demande d’insolvabilité préemballage, le débiteur MPME aura besoin de l’approbation des créanciers financiers indépendants représentant au moins 66% des cotisations. Les promoteurs honnêtes seront autorisés à soumettre le plan de base pour résolution, qui sera ensuite soumis à un appel d’offres par le biais du défi suisse. Cependant, dans les cas où les créanciers opérationnels ne sont pas tenus de se couper de cheveux, le plan du promoteur, soutenu par des créanciers financiers détenant au moins 66% des droits de vote, peut être présenté au Tribunal national du droit des sociétés (NCLT) pour approbation.

En outre, les promoteurs continueront à gérer les MPME, contrairement au CIRP où le professionnel de la résolution peut gérer les affaires avec les conseils des créanciers financiers.

Si les créanciers souhaitent engager une procédure de mise en faillite contre les MPME, ils peuvent toujours le faire, mais uniquement via le CIRP existant.

Étant donné que les MPME disposent de peu de moyens pour passer par un processus d’insolvabilité long et rigoureux, le délai de résolution a été considérablement réduit. Les plans de résolution pré-pack doivent être soumis en seulement 90 jours et le NCLT aura encore 30 jours pour les approuver. Le CIB prévoit actuellement un maximum de 270 jours pour l’achèvement de l’ensemble du CIRP.

Un nouveau seuil par défaut plus bas (l’actuel étant `1 crore) pour déclencher le processus de pré-emballage pourrait bientôt être notifié.

Il est intéressant de noter que l’élimination d’une demande de préemballage a reçu la priorité sur la demande CIRP pour la même MPME stressée en vertu des articles 7, 9 et 10 du CIB, sous certaines conditions. Cependant, dans le cas de demandes CIRP déjà en attente, NCLT devra les éliminer avant d’envisager la demande pré-pack pour les débiteurs concernés, selon les analystes.

Dans le cadre de ses mesures pour adoucir le coup Covid-19, le gouvernement avait proposé l’an dernier de mettre en place un cadre spécial pour ces petites entreprises. Le programme est basé sur le rapport d’un panel dirigé par MS Sahoo, président de l’Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI).

Selon les données de l’IBBI, pas moins de 1 942 cas étaient en cours de résolution en septembre 2020. Étant donné que les MPME représentent généralement la plus grande partie de ces cas, le programme de pré-emballage les aidera à résoudre le stress mieux et plus rapidement, selon les analystes.

Manoj Kumar, directeur (M&A, transactions et insolvabilité) de la société de conseil Corporate Professionals Capital, a déclaré que le programme de pré-pack pour les MPME, pour commencer, «aidera à tester l’eau pour une mise en œuvre complète du pré-pack». «Nous pouvons nous attendre à une meilleure réhabilitation pour les MPME et à une meilleure réalisation pour les prêteurs car il y aura moins de perturbations dans les opérations. Les entreprises MPME sont généralement gérées par des promoteurs et il est difficile de les relancer une fois que la direction est évincée dans le cadre du CIRP normal », a déclaré Kumar.

Misha, partenaire de Shardul Amarchand Mangaldas, a déclaré: «Étant donné que ce processus ne peut être initié que par les entreprises avec le consentement de 66% de ses créanciers financiers non liés, les litiges sont minimes, ce qui permettra au processus de fonctionner plus efficacement que le CIRP normal. . »

Rajiv Chandak, associé chez Deloitte India, a déclaré: «Les pré-packs aideront les entreprises débitrices à s’engager dans une restructuration consensuelle avec les prêteurs et traiteront l’ensemble de la responsabilité de l’entreprise.»

Selon Sunil Gupta, vice-président associé de la société de banque d’affaires Resurgent India, l’amendement a été conçu de telle manière qu’il ne permet pas aux MPME de se libérer du scot en cas de manipulation. «Par conséquent, bien que l’ordonnance renforcera certainement la confiance des entreprises des MPME, elle a réussi à maintenir un juste équilibre pour protéger également les intérêts des créanciers.»

