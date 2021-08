Ordre chronologique pour voir Evangelion sur Netflix et Amazon – L’actualité de Chihuahua – Entre les lignes

L’une des grandes valeurs du catalogue Netflix est sans conteste Neon Genesis Evangelion. L’anime mythique, sorti au Japon en 1995, est devenu au fil du temps une œuvre culte qui a marqué une génération, proposant toutes sortes de spin-offs et de produits transmédias, et même à l’affiche d’une multitude d’analyses et de thèses sur la philosophie, la psychologie et la religion. . Ce dernier en raison de la profondeur et de la complexité de son intrigue, qui se déroule dans un avenir dystopique avec des faits saillants et a une forte composante symbolique.

Nombreux sont ceux qui veulent profiter de leur temps sur Netflix pour se lancer dans la série pour la première fois et rattraper leur retard, d’autant plus que le 13 août dernier son dernier film, Evangelion : 3.0 + 1.01, est arrivé en exclusivité sur Amazon Prime Video. Il était une fois trois fois. Cependant, ce n’est pas aussi facile qu’il y paraît. Le travail de Hideaki Anno a plusieurs fins et films qui peuvent dérouter le public et, pour cette raison, chez MeriStation, nous voulions revoir dans quel ordre voir la série et ses films.

Tout d’abord, la série. L’ensemble des 26 épisodes de Neon Genesis Evangelion (23 minutes) que l’on peut retrouver sans difficulté sur Netflix. À son époque, lorsque l’anime s’est terminé avec ce chapitre 26, il a provoqué un déluge de critiques et de plaintes en raison de la fin cryptique et hermétique, qui a laissé plusieurs lacunes et questions à résoudre. Pour cette raison, Neon Genesis Evangelion : Death & Rebirth est né, deux films qui ont tenté de clore la série.

Le premier des films est Neon Genesis Evangelion : Death, il dure 70 minutes et passe en revue les chapitres 21 à 24. Il a eu plusieurs rééditions, la dernière et la plus complète d’entre elles s’intitulant Death (true) 2, un titre sous lequel on peut trouver cette première cassette du catalogue Netflix, Evangelion : Death (true) 2. Ce serait notre deuxième arrêt.

Le troisième arrêt serait le deuxième film, qui s’appelait à l’origine Neon Genesis Evangelion: Rebirth, durait 27 minutes et couvrait les épisodes 25 et 26. Il est sorti en salles en 1997 et a été un succès au box-office au Japon. Et même ainsi, cela avait peu de goût, alors ces deux épisodes ont été réinterprétés et réédités à nouveau dans un nouveau film intitulé The End of Evangelion qui a duré une heure et demie et a donné à toute l’histoire une fin encore plus sombre. Les 27 premières minutes de ce nouveau film se chevauchaient fortement avec Rebirth, vous feriez donc mieux de vous lancer directement dans The End of Evangelion, qui est également sur Netflix.

Evangelion: Death (true) 2 et The End of Evangelion peuvent également être trouvés dans une version complète qui rassemble les deux parties et s’appelle Revival of Evangelion, mais elle n’est pas disponible sur Netflix.

LE REMAKE / REBOOT D’EVANGELION, TERMINANT EN 2001

Comme si les choses n’étaient pas assez déroutantes, l’histoire d’Evangelion a été étendue en 2007 avec Rebuild of Evangelion. Il s’agit d’une tétralogie de films du même auteur, Hideaki Anno, qui a commencé comme un remake d’Evangelion et a fini par être un redémarrage. Le premier, par exemple, a suivi les événements des six premiers épisodes de la série, tandis que le second a commencé à changer et à suivre son propre chemin, présentant des personnages jamais vus auparavant et montrant différents événements, situations et décisions. Le troisième a été lancé en 2012 et le quatrième, Evangelion: 3.0 + 1.0, a été créé en janvier dernier au Japon et est arrivé dans notre pays le 13 août 2021, ce qui nous fait tous nous ronger les ongles avec le désir de savoir comment l’histoire se termine cette fois. .

La série Rebuild of Evangelion n’est malheureusement pas sur Netflix, et c’est quelque chose de difficile à trouver (mais pas impossible) dans les différents magasins et chaînes en ligne. Dans tous les cas, et en conclusion, ce serait l’ordre de visionnage le plus recommandé pour comprendre et profiter pleinement de Neon Genesis Evangelion :

Neon Genesis Evangelion, épisodes 1-26 (disponible sur Netflix)

Evangelion: Death (true) 2 (disponible sur Netflix)

La fin d’Evangelion (disponible sur Netflix)

Evangelion : 1.0 Vous n’êtes (pas) seul

Evangelion : 2.0, vous pouvez (ne pas) avancer

Evangelion: 3.33 Vous pouvez (pas) refaire

Evangelion : 3.0 + 1.0 (13 août 2021 sur Prime Video)

