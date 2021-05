Oregon Trail ‘et plus de comédies sur notre radar ⋆ .

Les rires continuent à venir avec plein de nouvelles comédies à l’horizon.

Wellington Paranormal

Avant l’adaptation télévisée tumultueuse de FX du film comique de vampire 2014 What We Do in the Shadows, il y avait ce faux documentaire néo-zélandais, faisant ses débuts aux États-Unis avec les personnages flics du film (Mike Minogue et Karen O’Leary) s’attaquant à toutes sortes de cas effrayants. . Dimanche 11 juillet 9 / 8c, Le CW

Turner & Hooch

Josh Peck joue le rôle d’un maréchal américain qui hérite d’un mastiff français baveux qui s’avère être le parfait partenaire à quatre pattes. Sur ce spin-off du film de 1989, Peck incarne le fils du personnage de Tom Hanks! Vendredi 16 juillet Disney +

La chaise

Sandra Oh passe de Killing Eve à briser les barrières dans cette comédie romantique coquine de la productrice exécutive Amanda Peet sur la première femme de couleur à diriger le département d’anglais dans une université prestigieuse mais lourde. Vendredi 27 août Netflix

Travailleurs miracles: sentier de l’Oregon

Daniel Radcliffe et Steve Buscemi encerclent les wagons pour la troisième saison de l’anthologie comique. Cette fois, ils jouent à des homesteaders malheureux qui se dirigent vers l’ouest qui font face à la dysenterie et à une intervention moins que divine. Mardi 13 juillet, SCT



Lien source