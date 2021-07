Oreille 1 : Les écouteurs de Nothing auront une suppression active du bruit et ce sera leur prix | La technologie

in

Nouveaux détails officiels sur Ear 1, les écouteurs énigmatiques de Nothing. Carl Pei, co-fondateur de OnePlus et PDG de la société, a confirmé qu’ils proposeront une suppression active du bruit et a révélé ce qu’ils coûteront.

Carl Pei, co-fondateur de OnePlus, a annoncé en septembre dernier son départ de la marque mobile et a présenté peu après Nothing, son nouveau projet.

Depuis le début, Nothing a partagé sa philosophie futuriste et minimaliste avec le public, indiquant clairement que l’objectif ultime de l’entreprise est de supprimer les barrières entre la technologie et les personnes pour créer un avenir numérique parfait.

Les écouteurs sans fil Bluetooth sans fil sont à la mode, et c’est tout ce que vous devez considérer avant d’acheter un casque True Wireless.

En mars dernier, la marque a dévoilé son premier prototype. Nous parlons du Concept 1 et il s’agit de Écouteurs True Wireless présentant les principes de conception de la jeune entreprise. Ces principes passent par l’élimination de tous les éléments superflus et ne laissant que ce qui ajoute une réelle valeur à l’expérience utilisateur.

Peu de temps après, au mois de mai, Nothing a annoncé que son premier produit sortira cet été. Il s’appellera Oreille 1 et ce sera le premier modèle d’une série d’écouteurs sans fil sur laquelle très peu d’informations étaient connues jusqu’à présent.

Le fabricant assure qu’ils auront un design différencié et qu’ils offriront “une conjonction de pure beauté et de son riche et précis pour offrir une expérience acoustique pure”, mais pour le moment c’était tout ce qui avait été officiellement confirmé.

Maintenant, Carl Pei a offert des informations plus tangibles sur les écouteurs TWS Ear 1. S’adressant à TechCrunch, le responsable note que Le Nothing Ear 1 sera doté d’une suppression active du bruit qui passera par trois microphones haute définition. De plus, il assure qu’ils seront fabriqués avec des matériaux de haute qualité et “en termes de caractéristiques, ils sont similaires aux AirPods Pro d’Apple”.

Si vous avez décidé d’acheter des écouteurs sans fil et que l’offre vous dépasse, dans ce guide, nous vous indiquerons les principales caractéristiques que vous devez prendre en compte lorsque vous franchissez le pas.

Bien entendu, le prix de l’Ear 1 sera assez éloigné de celui des AirPods Pro. Alors que les écouteurs avancés d’Apple coûtent 279 euros, Aucun casque ne vaudra 99 euros, Un prix Pei est considéré comme juste étant donné qu’ils auront également un design révolutionnaire.

Il ne reste plus qu’à attendre la présentation de la Nothing Ear 1 pour révéler le mystère de son design et de ses caractéristiques. Il aura lieu le 27 juillet, donc dans quelques semaines nous nous débarrasserons des doutes.