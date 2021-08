Oreillers pour passer la meilleure nuit de sommeil

Obtenir un bon oreiller peut changer la donne. Nous savons tous qu’il est important de bien dormir, mais pour bien dormir, il faut se procurer un oreiller et un matelas qui correspondent le mieux à votre corps. Mais il y a beaucoup d’oreillers là-bas. Par conséquent, il peut être difficile de trouver les meilleurs oreillers pour dormir.

C’est pourquoi nous avons élaboré ce guide. Il existe des tonnes de modèles d’oreillers, et ils ne sont pas créés égaux.

Il y a plusieurs choses à considérer avant d’acheter un nouvel oreiller. La chose la plus importante à considérer est peut-être la façon dont vous dormez. Certaines personnes dorment sur le dos, d’autres sur le côté et d’autres sur le ventre. Certaines personnes changent de position de sommeil tout au long de la nuit. Quoi que vous fassiez, il est important d’en être conscient.

Bien sûr, vous voudrez également prendre en compte votre budget et si vous avez des préférences concernant des choses comme le matériel. Certains oreillers sont en mousse de base, d’autres en mousse à mémoire de forme et d’autres en duvet.

Peu importe ce que vous recherchez dans un oreiller, voici les meilleurs oreillers pour dormir.

Meilleur oreiller pour dormir en général : Nest Bedding Easy Breather Pillow

Avantages: Matériaux réglables et de haute qualité, assez de soutien pour n’importe quel dormeur

Les inconvénients: Un peu cher

Si vous recherchez un oreiller de haute qualité fabriqué à partir de matériaux de qualité supérieure et super réglable, alors l’oreiller Nest Bedding Easy Breather est la solution. Non seulement cet oreiller est réglable, mais il offre une belle couverture épaisse pour vous éviter de trop sentir les bosses internes de la mousse. Et, il offre suffisamment de soutien au cou sans causer de douleur au cou.

Le rembourrage de l’oreiller est une mousse déchiquetée, et vous pouvez retirer ou remplir l’oreiller comme bon vous semble. Cela signifie que quelle que soit votre préférence en matière de hauteur d’oreiller, vous devriez pouvoir obtenir quelque chose qui correspond parfaitement à vos besoins. Non seulement cela, mais cela signifie également que vous pouvez expérimenter un peu – peut-être que vous n’êtes pas exactement sûr de la hauteur d’oreiller qui vous convient le mieux, et cet oreiller peut vous aider à le comprendre.

L’oreiller Nest Bedding Easy Breather est génial, mais il n’est pas parfait. Notamment, pour certains, l’oreiller est un peu cher, environ 100 $. Cela dit, si vous pouvez vous le permettre, nous pensons que cela en vaut la peine.

Meilleur oreiller pour les dormeurs sur le côté : Layla Kapok Pillow

Avantages: Réglable, refroidissement, matériaux haut de gamme, bonne garantie

Les inconvénients: Pas lavable en machine, un peu cher

Si vous dormez exclusivement sur le côté, cela vaut la peine de vous procurer un oreiller adapté à cela. Pour les personnes qui dorment sur le côté, nous recommandons l’oreiller Layla Kopok. Cet oreiller est également réglable et est doté d’un rembourrage plus que suffisant pour les dormeurs latéraux qui souhaitent toujours un soutien du cou.

L’une des meilleures choses à propos de cet oreiller est qu’il est fabriqué à partir de matériaux de qualité supérieure. Il est fabriqué à partir d’une combinaison de mousse à mémoire déchiquetée et de fibres de kapok, qui sont récoltées dans le kapok en Indonésie. Autour de l’extérieur, il y a une belle couverture qui est en fait faite de fibres de cuivre et qui est conçue pour rester fraîche toute la nuit. L’oreiller est livré avec beaucoup de rembourrage, et en fait, vous voudrez peut-être en retirer une partie lorsque vous obtenez l’oreiller pour la première fois. Vous bénéficierez également d’une excellente garantie de cinq ans et d’une garantie de remboursement de 120 nuits.

Alors, quels sont les problèmes avec cet oreiller ? Bon, encore une fois, c’est un peu cher. De plus, l’oreiller n’est pas lavable en machine, vous devrez donc le laver à la main.

Meilleur oreiller pour les dormeurs sur le ventre : Casper Sleep Pillow

Avantages: Matériel de refroidissement, peu coûteux, assez plat pour les dormeurs sur le ventre

Les inconvénients: Non réglable

Si vous dormez sur le ventre, vous voulez probablement quelque chose qui berce votre tête, mais qui n’est pas assez épais pour vous fatiguer le cou. Dans ce cas, nous vous recommandons l’oreiller de sommeil Casper. Cet oreiller est conçu pour l’alignement du cou, ainsi que pour le refroidissement, garantissant que même les dormeurs sur le ventre passeront une nuit confortable.

Le fait est que de nombreux dormeurs sur le ventre changent de position au cours de la nuit, et cet oreiller est également idéal pour ces personnes. L’oreiller offre une base plus ferme à sa base, avec un extérieur plus doux et moelleux pour une expérience confortable. L’oreiller est également lavable en machine, ce qui le rend beaucoup plus facile à nettoyer au besoin.

Comme pour tout, il y a des inconvénients à cet oreiller. Notamment, il n’est pas réglable, contrairement à beaucoup d’autres sur cette liste. Cela dit, il est assez bon marché, donc si vous pensez qu’il vous offrira une bonne nuit de sommeil, le manque de réglage peut ne pas avoir d’importance.

Meilleur oreiller pour les dormeurs sur le dos : Purple Harmony Pillow

Avantages: Excellent refroidissement, bonne épaisseur pour dormir dans le dos, sensation unique

Les inconvénients: Cher

Purple a apporté sa technologie impressionnante à un nouvel oreiller – le Purple Harmony. Dans cet oreiller, vous obtiendrez une fine couche de cet hexagone de grille violet classique, ainsi que trois couches de mousse de latex. L’oreiller est disponible en différentes tailles de loft et est conçu pour rester frais toute la nuit.

Le Purple Harmony offre une sensation de fermeté moyenne, mais vous avez toujours l’impression de vous bercer la tête toute la nuit. L’oreiller est conçu pour garder votre tête alignée, en particulier sur votre dos. C’est une excellente nouvelle pour ceux qui dorment sur le dos. En raison du fait que l’oreiller contient une couche de grille hexagonale de Purple, il est également assez unique.

L’oreiller est super, mais il y a quelques inconvénients à considérer. Par exemple, l’oreiller est assez cher. Et, ce n’est pas vraiment très ajustable – l’épaisseur que vous obtenez est l’épaisseur que vous obtenez.

Meilleur oreiller pour les douleurs cervicales : Oreiller Tempur-Pedic Tempur-Neck

Avantages: Excellente ergonomie, différentes tailles, idéal pour les douleurs au cou

Les inconvénients: Peut être un peu cher, pas pour les dormeurs sur le ventre

Si vous souffrez de douleurs au cou, il vaut la peine de trouver un oreiller conçu pour vous aider. Tempur-Pedic est connu pour fabriquer des produits ergonomiques qui soutiennent votre corps comme il devrait l’être. L’oreiller cervical Tempur-Ergo en est un parfait exemple.

L’oreiller peut sembler un peu étrange au début, mais il y a une bonne raison à sa forme générale. L’oreiller est conçu pour épouser la forme du cou et tourner, garantissant que votre tête reste dans une position naturelle toute la nuit. Notez que cet oreiller est bon pour les dormeurs latéraux et les dormeurs sur le dos – les dormeurs sur le ventre souffrant de douleurs au cou devraient chercher ailleurs.

Il y a quelques inconvénients, à part le fait que l’oreiller ne convient pas aux dormeurs sur le ventre. Par exemple, l’oreiller demande un certain temps d’adaptation et n’est pas réglable. Cela dit, cela vaut toujours la peine d’essayer pour ceux qui souffrent de douleurs au cou.

Meilleur oreiller rafraîchissant : Coop Home Goods Eden Pillow

Avantages: Technologie de refroidissement, matériaux réglables de haute qualité

Les inconvénients: Pas le plus solidaire

Nous avons beaucoup parlé des oreillers offrant une technologie de refroidissement, mais si le refroidissement est votre principale préoccupation, alors l’oreiller Coop Home Goods Eden est la solution. Cet oreiller est en fait construit avec un gel rafraîchissant qui est infusé dans de la mousse à mémoire de forme pour offrir une expérience super cool dans l’ensemble.

L’oreiller va au-delà du simple fait d’être cool. Cet oreiller est également très doux, assurant qu’il est super confortable dans toutes les situations. De plus, l’oreiller est lavable en machine, hypoallergénique et même réglable grâce au fait que vous pouvez retirer la mousse de l’intérieur de l’oreiller.

Alors, quels sont les inconvénients de l’oreiller ? Eh bien, ce n’est pas aussi favorable que certains autres oreillers, donc si vous avez des douleurs au cou, ce n’est probablement pas pour vous.