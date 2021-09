Orelvis Martínez est sélectionné par Tigres del Licey

Les Tigres del Licey arrêt-court sélectionné et troisième meilleur espoir des Blue Jays de Toronto, Orelvis Martinez, l’un des meilleurs arrêt-court des ligues mineures.

Orelvis Martinez a été signé en dehors de la République dominicaine pour 3,5 millions de dollars le 2 juillet 2018, Martinez a reçu le deuxième plus gros bonus de tous les prospects de la classe internationale cette année-là.

Martínez fue clasificado como el prospecto No. 6 en esa clase por MLB Pipeline con algunos cazatalentos que vieron al joven jugador de cuadro como un aficionado comparando su perfil con el de Adrián Beltré, dado su poderoso bate y su brazo fuerte desde el lado izquierdo del peinture.

Orelvis Martinez a été à la hauteur du battage médiatique lors de ses débuts professionnels dans la Gulf Coast League de niveau recrue, atteignant 0,275 avec un pourcentage de base de 0,352 et un OPS de 0,907 avec sept circuits en 40 matchs.

Or les Tigres del Licey ont épuisé leur première sélection du premier tour pour l’acquérir. Nous parlons d’un garçon de 19 ans mesurant 6’1 et 188 livres.

Passant du temps sur le site d’entraînement alternatif des Blue Jays en 2020, Martinez a impressionné le personnel des Blue Jays par sa volonté et sa capacité à combattre des lanceurs beaucoup plus âgés et plus avancés que lui.

Avec un outil puissant aussi puissant que n’importe quel espoir dans le système des Blue Jays, Martinez devrait éclairer les chiffres de vitesse de sortie alors qu’il gravit les échelons dans les ligues mineures.

Avec un outil de frappe positif pour accompagner cela, Martinez devra continuer à affiner son approche de la plaque afin que sa batte potentiellement révolutionnaire puisse briller.

La structure de 6 pi 1 de Orelvis Martinez Il remplit la structure d’un frappeur puissant, mais les Blue Jays croient toujours qu’il peut rester à l’arrêt-court en raison de ses mouvements défensifs fluides et efficaces.

Sans aucun doute, c’est tout un défi de passer dans la grande équipe avec autant d’étoiles dans la grande équipe, cependant, il n’a que 19 ans et son jeu s’améliore.

Il continuera également à voir le temps au troisième but, où son bras positif est tout à fait capable de lancer à travers le diamant. Une fois que Martinez entre dans le ballon pour la saison complète, beaucoup s’attendent à ce que son profil fasse un pas en avant significatif dans la ligue.