Organisation BRICS et géopolitique du vaccin Covid-19

Par Verena Hitner,

Le débat sur les forces géopolitiques internationales prend une nouvelle dimension dans la situation actuelle causée par la pandémie de COVID-19. C’est un fait que la pandémie a mis en évidence une crise de la mondialisation et de la gouvernance mondiale, intensifiant les différends internationaux, tout en consolidant la Chine en tant que puissance mondiale et en démontrant au monde l’importance restante de la Russie.

Un premier aperçu de la situation concerne le type de coopération engagée par ces pays dans leur participation à la division internationale du travail scientifique. On constate que même s’il existe des divergences au sein des BRICS et une certaine lenteur dans la mise en œuvre des initiatives, le modèle de coopération Nord-Sud, fondamental dans le contexte international des années 1990, continue de perdre de l’importance en tant que modèle prédominant dans le régions en développement. La coopération Sud-Sud s’est développée et, dans le même temps, d’autres formes de coopération sont apparues, notamment la coopération Sud-Nord, comme le soutien de la Chine à l’Italie, et la coopération Est-Nord, comme dans l’expédition de fournitures médicales russes aux États-Unis. .

Dans le conflit international pour le vaccin, même si les producteurs traditionnels de science ont été ceux qui ont le plus augmenté leur nombre de publications scientifiques dans des revues indexées au niveau international pendant la pandémie, la Russie, l’Inde, la Chine et, dans une moindre mesure, l’Afrique du Sud ont été jouer un rôle sur le marché mondial de la vaccination.

Ces pays ont pris de solides initiatives pour développer la technologie des vaccins et ont considérablement amélioré leur capacité réglementaire nationale.

La Russie a été le premier pays à annoncer l’enregistrement d’un vaccin contre le COVID-19, en août 2020, le nommant Spoutnik, en référence au premier satellite spatial russe, lancé en 1957. Bien que certaines données des tests russes n’aient pas encore été faites disponible par le Gamaleya Institute, responsable de la recherche vaccinale, en 2021, la revue scientifique britannique The Lancet a publié des recherches montrant que le vaccin russe est aussi efficace que plusieurs vaccins occidentaux, à 92%.

La Chine, qui est le pays du bloc avec le plus de publications scientifiques sur COVID-19, a contacté des chefs d’État du monde entier pour rechercher une coordination mondiale dans la gestion de l’épidémie de coronavirus. Le pays, avec le soutien de l’Inde, de la Russie et de l’Afrique du Sud, a fait valoir dans les forums internationaux que le vaccin est un bien public mondial.

Le Brésil, en revanche, a préféré adopter une posture alignée sur les pays développés. Cette posture diffère de celle adoptée dans le passé avec l’Inde, lors de la Déclaration de Doha (2001). La déclaration reconnaît le droit de chaque pays d’obtenir des médicaments génériques sans payer les redevances perçues par les multinationales.

Il s’agit de la première crise internationale dans laquelle la Chine renforce son soft power et assume activement un rôle de leader mondial. Il s’agit de la première crise internationale dans laquelle la Chine renforce son soft power et assume activement un rôle de leader mondial.

La crise de santé publique est une opportunité pour la Chine de renforcer la confiance dans le monde, de reconstruire son image internationale et de consolider sa place de puissance mondiale. En mars 2020, elle a fait un don de 20 millions de dollars à l’OMS dans la lutte contre la pandémie et en avril, après que le président américain a menacé de réduire la contribution versée à l’OMS, la Chine s’est engagée à faire un don supplémentaire de 30 millions de dollars. Les États-Unis ont contribué en 2019 à 550 millions de dollars US/an à l’OMS.

Le Serum Institute of India (SII) est le plus grand fabricant de vaccins au monde en nombre de doses produites (1,5 milliard de doses/an, 80% sont exportés) et la société fournit environ 20 vaccins à 165 pays à une moyenne de 0,50 $ US. par portion, l’un des plus abordables au monde. Le Serum Institute, responsable de la production de doses du vaccin Oxford/AstraZeneca importées par le Brésil, a retardé en mars l’expédition de nouveaux agents de vaccination au Brésil. Le ministère des Affaires étrangères de l’Inde a informé que le retard était dû au fait que l’Inde n’avait commencé à distribuer les doses qu’après avoir lancé sa propre campagne de vaccination.

L’accord entre l’Inde et le ministère brésilien de la Santé prévoit que le Serum Institute envoie au pays 10 millions de doses du vaccin d’Oxford, selon Fiocruz, l’institution publique responsable de la fabrication de l’agent immunisant au Brésil. Deux millions de doses ont été livrées dans le pays fin janvier. Le contrat actuel prévoit que les huit millions de doses arriveront en quatre expéditions de deux millions chacune d’ici juillet 2021.

L’Agence nationale de surveillance sanitaire du Brésil (Anvisa) a décidé ce vendredi 4 juin 2021 d’approuver, sous conditions et avec restrictions, de nouvelles demandes d’approbation pour importer des doses de vaccins contre Covid Covaxin et Spoutnik V. Parmi les conditions, est en train d’effectuer des études supplémentaires sur l’efficacité et la fourniture de nouvelles données par les prestataires, avant la distribution. Anvisa précise également que l’utilisation des deux vaccins peut être suspendue en cas de nouvelles évaluations de l’agence ou de l’OMS contrairement à l’avis actuel.

Des demandes d’utilisation du vaccin Covaxin ont été faites par le ministère de la Santé et par six États brésiliens. Initialement, les commandes portaient sur 20 millions de doses de Covaxin. Cependant, des importations équivalentes à 1% de la population des États et du pays ont été autorisées, soit l’équivalent de 4 millions de doses, en considérant deux doses.

C’est la deuxième fois que l’agence se réunit pour évaluer les demandes d’approbation exceptionnelle des importations de Covaxin. En mars, Anvisa a rejeté une demande d’importation de Covaxin présentée par le ministère de la Santé du Brésil. Parmi les raisons figurait le manque de données minimales requises pour l’analyse et un certificat de bonnes pratiques de fabrication.

Depuis janvier, le vaccin de SII est utilisé dans la campagne de vaccination brésilienne contre le COVID-19. En plus de cela, le pays utilise une plus grande quantité de Coronavac, produit par le laboratoire chinois Sinovac en partenariat avec l’Institut Butantan. Avec seulement deux agents de vaccination disponibles et des problèmes de production d’intrants, le pays a vacciné à un rythme lent

La force internationale de la Russie et de la Chine semble s’exprimer, dans la géopolitique du vaccin, à travers le choix de thèmes traités en coopération avec d’autres pays du BRICS et à travers leur soft power dans le système international, qui gagne de nouveaux contours dans la recherche de solutions des organisations internationales à la situation actuelle. Dans le vide laissé par les pays riches, trois pays BRICS se présentent avec leurs propres agents de vaccination et une volonté d’étendre leur influence dans le système international : la Russie, la Chine et l’Inde. Pour le Brésil, qui a déjà joué un rôle majeur dans les BRICS, cela pourrait être l’occasion de mettre à profit son expérience de la production à grande échelle et de la vaccination.

(L’auteur est chercheur à l’Universidade de Brasília – UnB. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

