Organisé par Pride Merch des Teletubbies, que certaines personnes pensent être leur façon de sortir ⋆ .

Comme s’il y avait vraiment un besoin pour eux de «sortir».

Certaines personnes (Jerry Falwell) se sont interrogées sur la sexualité du Teletubbies, pour certaines raisons. Et maintenant, les Teletubbies se sont associés à GLAAD pour le mois de la fierté et publieront une gamme de produits LGBTQ Pride, et les gens pensent que cela signifie que les Teletubbies sont sortis!

PR Newswire indique que la collection Pride des Teletubbies avec GLAAD comprend un chapeau de seau, un sac à bandoulière, un tee-shirt musculaire et des chaussettes tubulaires:

Nous sommes fiers de nous associer à @GLAAD pour le mois de la fierté afin de diffuser Big Hugs & Big Love! Les bénéfices de notre collection de mode Teletubbies Pride soutiennent leur travail en accélérant l’acceptation de la communauté LGBTQ. Explorez la collection: https://t.co/XFcjYPq9MS #TeletubbiesPride ❤️💛💚💜 pic.twitter.com/zpgZduRVb5 – Teletubbies (@TeletubbiesHQ) 21 mai 2021

Vous pouvez même obtenir un costume Teletubbies personnalisé fait pour vous pour le prix très raisonnable de 5 000 $ !!!!

je veux que ranboo achète le costume de fierté teletubbies pls pic.twitter.com/N6faGm1BY6 – v 🏴‍☠️ (@bugmandude) 21 mai 2021

Justin Bieber est sur le point d’en commander un dans chaque couleur ou de poursuivre en justice pour violation du droit d’auteur. Michael Riley, le directeur des marques de WildBrain, la société de médias propriétaire des Teletubbies, a déclaré:

«Les Teletubbies ont toujours adopté leur propre originalité décalée et leur sens du style. Ce mois de la fierté, nous célébrons cet esprit “ aimez qui vous êtes ” à travers notre collection de mode prêt-à-rave qui rend Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa et Po très fiers. Nous avons pris les éléments les plus emblématiques que les fans connaissent et aiment des Teletubbies et avons conçu une collection ludique avec une touche de mode que nous espérons que les fans adoreront porter ce mois de la fierté et tout au long de l’année.

Comme le souligne Queerty, à cause de cette collection, les internautes se demandent si cela signifie que les Teletubbies sont sortis. Tinky Winky a notamment été accusé (par Jerry Falwell) d’être un personnage gay codé depuis les années 1990. Oui, Tinky Winky est une icône LGBTQ +, mais peu importe si les Teletubbies sont gay. Je veux dire, il y a de plus grandes choses à s’inquiéter. Comme, avez-vous vu un Teletubby sans costume?

Dans les coulisses de «Teletubbies» 1997. pic.twitter.com/oQOkPxZrLC – Jaiyejeje Omo Iyalode..🦅🕊 (@Jaiyejejeomo) 13 mars 2021

Maintenant, c’est une merde effrayante!

Pic: Instagram