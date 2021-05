Organisé par Victoria Beckham’s Bucket Of Her Children’s Teeth ⋆ .

Le godet à dents réel n’est pas illustré, mais nous devrons simplement prendre Victoria BeckhamLe mot pour cela qu’il existe quelque part dans son placard à vêtements de 7500 pieds carrés (c’est au moins aussi grand), soigneusement équilibré parmi les tenues vintage de Spice Girl, les prototypes de sa ligne de vêtements et les récipients soigneusement étiquetés et fermés de ses milliers de expressions faciales graves et sinistres, datées et référencées pour une récupération facile.

Si vous écoutez attentivement, vous pouvez entendre le seau à dents soupirer avec une curiosité étrangement sensible à propos de l’envie de Victoria de rassembler avec nostalgie les mors de dent naturellement perdus de ses enfants alors qu’elle préfère ne jamais exposer ses propres dents en souriant devant une caméra.

Victoria et son mari David Beckham partager quatre enfants: Brooklyn, 22, Roméo, 18 ans Cruz, 16 et Harper, 9. En d’autres termes, c’est beaucoup de dents et de billets à ordre de la fée des dents au fil des ans. La dernière série de fientes dentaires était celle de sa fille Harper. Selon les gens:

Victoria Beckham pourrait ajouter une ligne de bijoux de dents pour enfants trempées dans l’or à sa prochaine collection de vêtements. Samedi, la créatrice de mode, 47 ans, a révélé qu’elle avait «tout un seau» de dents de ses enfants alors qu’elle jouait Tooth Fairy pour sa fille Harper Seven, 9 ans. son lit », a déclaré Beckham, racontant une vidéo sur son histoire Instagram. La maman de quatre enfants a révélé de douces notes manuscrites laissées par la fée des dents, dont certaines sur du papier en forme de cœur. «Et regardez, la fée des dents est venue, lui a laissé un petit mot», expliqua Victoria. «Je lui ai laissé quelques petites notes, pour dire à Harper qu’elle est drôle, sensible, intelligente, généreuse, gentille, une fille formidable, elle est aimante, une grande sœur.

Victoria a ensuite demandé à ses disciples ce que les parents parmi eux faisaient de leur collection de dents d’enfants. Je ne suis pas un parent, mais si je l’étais, je suis à peu près sûr que je jetterais les choses désagréables, mais on ne le sait jamais vraiment jusqu’à ce que tu sois confronté à un sac de dents de gamin adoré par le temps, une sensation de nostalgie rongeante , et le spectre imminent du jour des ordures. Ce n’est pas aussi simple que ça en a l’air!

Une solution a été proposée par la fiancée de son fils Brooklyn, 26 ans Nicola Peltz. Elle et Brooklyn portent les dents de sagesse trempées dans l’or l’une de l’autre comme bijoux:

Je suppose que ce n’est pas la partie la plus désordonnée du corps de quelqu’un que vous puissiez porter autour du cou. Au fond de sa crypte, luxueusement bordée de photos laminées de Brad Pitt savamment “ magasiné avec des images d’araignées venimeuses suçant la vie de ses membres, Angelina Jolie est rage-caquetant, “Amateurs!”

Mais revenons à Casa Beckham, voici la douce note laissée à Harper en échange de sa dent, et il y a probablement fort à parier que Victoria ajoutera bientôt une ligne limitée de boutons molaires dorés pour classer un costume d’affaires:

