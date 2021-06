Organisez facilement vos notes avec cette offre de bloc-notes intelligent Prime Day – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Nous essayons tous de nous faciliter la vie chaque jour. Essayer de rester organisé peut être une vraie douleur, surtout pour ceux d’entre nous qui peuvent être un peu écervelés. Lorsque vous rassemblez vos notes d’une réunion, vous pouvez relire et ne pas être tout à fait sûr de ce que chacune signifie. Si vous essayez d’écrire des notes pendant que quelqu’un d’autre parle, vous n’obtiendrez peut-être que des morceaux. Pourtant, certains d’entre nous sont extrêmement doués pour prendre des notes ou tracer des graphiques à la volée. Pour ceux qui sont doués pour prendre des notes et ceux qui ont besoin de travail, cette offre Prime Day est pour vous.

le Bloc-notes réutilisable intelligent Rocketbook Fusion est un produit tout à fait unique qui vous permet de réutiliser un ordinateur portable encore et encore. Vous pouvez l’utiliser pour de nombreuses tâches différentes, notamment la planification, la liste, le partage d’objectifs, la prise de notes, l’esquisse ou simplement le partage d’autres idées que vous proposez. Plutôt que de gaspiller du papier et de l’émietter si vous faites une erreur, vous pouvez en fait effacer ce papier. Ceux-ci ont des pages spécialisées qui vous donneront l’impression de faire un tour de magie lorsque vous les essuyez.

Vous pensez peut-être que ce genre de technologie va vous coûter une tonne. Eh bien, grâce aux offres Prime Day en cours, vous pouvez les obtenir pour moins de 26 $ ! Selon la taille que vous choisissez, vous pouvez trouver soit le Taille exécutive avec des pages de 6″ x 8,8″ ou le Format lettre c’est 8,5 “x 11”. Ils s’enregistrent pour aussi peu que 24,50 $ ou 25,90 $ respectivement pendant ces jours de vente.

Le cahier est livré avec 42 pages et il existe différents styles de page pour l’écriture que vous devez faire. Le secret est que vous pouvez envoyer vos notes à des services cloud tels que Google Drive, Dropbox, Evernote, OneNote, iCloud, Slack ou à votre courrier électronique avec le logiciel gratuit. Application Rocketbook qui est disponible sur iOS et Android. Vous prendrez rapidement une photo et elle l’enverra à votre point d’atterrissage correspondant. Ensuite, vous pouvez nettoyer la page et en écrire plus.

Il ne faut que 15 secondes pour que l’encre sèche de n’importe quel stylo, marqueur ou surligneur Pilot Frixion. Vous aurez juste besoin d’essuyer les pages avec un chiffon humide et vous serez prêt à partir. Les cahiers sont disponibles en neuf couleurs différentes pour vous aider à mieux vous adapter à votre style. N’oubliez pas que ces offres ne dureront pas, alors vous feriez mieux de vous dépêcher lorsque vous choisirez celle qui vous convient le mieux.

