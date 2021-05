Organisez un spectacle de lumière avec le haut-parleur Bluetooth portable Anker Rave Neo jusqu’à 85 $

L’une des offres Best Buy du jour comprend le haut-parleur Bluetooth portable Anker Soundcore Rave Neo. Ces offres du jour sont actualisées tous les matins, donc cette baisse de prix est fraîche et ne sera pas disponible demain. Le haut-parleur est tombé à 84,99 $ sur le site Web principal. Il est normalement de 120 $ et le meilleur prix suivant est de 99 $ chez Walmart. Ne soyez pas confus par les autres membres de cette gamme de haut-parleurs, les autres haut-parleurs Rave ont tendance à aller pour beaucoup plus que cela, comme le Soundcore Rave à 229 $ chez Walmart.

Un jour

Enceinte Bluetooth portable Anker Soundcore Rave Neo avec lumières LED

Comprend une batterie rechargeable qui durera jusqu’à 18 heures et peut charger d’autres appareils avec le port USB. Classé IPX7 pour la résistance à l’eau. Les lumières LED intégrées se synchroniseront avec la musique que vous jouez. Connectez plusieurs haut-parleurs ensemble.

84,99 $ 120,00 $ 35 $ de rabais

La première et la plus importante chose à propos de tout haut-parleur est son son. Après tout, à quoi cela sert-il s’il ne peut pas produire de la bonne musique? Vous n’aurez pas à vous en soucier avec le Rave Neo. Il peut atteindre 98 décibels et a du punch. Il existe un radiateur passif pour fournir une base puissante, et la technologie BassUp d’Anker garantit que ces basses fréquences feront battre votre cœur tout en améliorant la musique en temps réel.

Synchronisez votre musique avec les lumières, qui sont des LED intégrées. Ils changeront de couleur et d’ambiance en fonction des airs que vous jouez. Cela crée une expérience visuelle impressionnante qui va de pair avec l’audio déjà en cours. Si vous voulez vraiment que la fête continue, connectez plusieurs versions de l’enceinte ensemble. L’enceinte démarre en mono mais peut passer en stéréo avec plusieurs enceintes connectées. Bien sûr, vous pouvez relier plus de 100 de ces systèmes et tout système avec Soundcore PartyCast ensemble. La musique et les lumières seront synchronisées entre toutes les enceintes.

Le Rave Neo a l’avantage supplémentaire d’être classé IPX7, ce qui signifie qu’il est très résistant à l’eau. Vous n’avez pas à vous soucier d’une averse soudaine ou de l’utilisation de ce haut-parleur au bord de la piscine.

La batterie de l’enceinte dure jusqu’à 18 heures et est facilement rechargeable. La batterie est si grande que vous pouvez utiliser le port USB intégré pour partager la charge avec votre appareil mobile.

