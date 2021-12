Organisez vos listes de courses sur iOS et Mac avec Get Sum

Il existe plusieurs façons d’organiser vos listes d’épicerie et de courses sur votre iPhone ou iPad, y compris les applications Rappels et Notes d’Apple, bien qu’elles n’aient pas été conçues spécifiquement pour ces types de listes. Mais si vous êtes sérieux au sujet de vos listes de courses, l’application Get Sum apporte tout ce dont vous avez besoin pour les organiser magnifiquement sur vos appareils iOS et même sur Mac et Apple Watch.

Développé par Shihab Mehboob, qui est également à l’origine des applications populaires Aviary et Vinyls, Get Sum a été créé en pensant aux listes de courses. L’application est assez simple et facile à utiliser, et pourtant elle dispose de plusieurs outils pour organiser les choses que vous voulez et devez acheter.

L’application vous permet d’ajouter des produits à votre liste d’achats avec des détails tels que la quantité, le prix, la catégorie, les notes, les images et même les magasins. Cependant, ce qui rend l’application vraiment intéressante, c’est qu’elle utilise ces données pour vous montrer automatiquement combien vous allez dépenser et combien vous avez déjà dépensé pour vos achats précédents.

Les utilisateurs peuvent définir des rappels pour acheter des articles à une date ou à un endroit spécifique, et la liste de courses peut être réorganisée par priorité, quantité, prix, catégorie ou magasin. Si vous le souhaitez, Get Sum permet aux utilisateurs d’inviter d’autres personnes à collaborer sur une liste de courses via iCloud, et les listes peuvent même être imprimées directement depuis l’application.

Les autres options disponibles dans l’application incluent les paramètres de thème, les catégories et images intelligentes, la limite de dépenses et la synchronisation iCloud pour que votre liste reste synchronisée sur tous vos appareils Apple.

Get Sum est disponible sur l’App Store pour 1,99 $. Il n’a pas d’achats ou d’abonnements intégrés.

