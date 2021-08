Le CAIT a également demandé le soutien des États pour convaincre le gouvernement central de mettre immédiatement en œuvre le projet de règles sur le commerce électronique

Facilité de faire des affaires pour les MPME : La Confédération de tous les commerçants de l’Inde (CAIT) a souligné dans une communication adressée dimanche aux ministres en chef de tous les États le problème de “l’évitement considérable” de la taxe sur les produits et services (TPS) TPS par les “grandes entreprises de commerce électronique par artificiellement réduire les prix des marchandises vendues sur leur plateforme de commerce électronique, qui sont bien inférieurs au prix réel des marchandises sur le marché. » Le CAIT a également demandé leur soutien pour convaincre le gouvernement central de mettre immédiatement en œuvre le projet de règles sur le commerce électronique « de sorte que le paysage actuel du commerce électronique du pays soit libéré de la toile d’araignée monopolistique des principaux acteurs du commerce électronique à la fois financés par des capitaux étrangers et locaux. entités de commerce électronique. L’association a porté des accusations contre Amazon et Flipkart pour avoir adopté des pratiques commerciales contraires à l’éthique telles que des remises importantes, le mépris des règles de l’IDE, la préférence pour certains vendeurs, etc.

Le président national du CAIT, BCBhartia, et le secrétaire général Praveen Khandelwal, dans une déclaration conjointe, ont demandé aux États d’ordonner à leurs départements respectifs de la TPS de mener une « enquête approfondie » sur le modèle de vente des entreprises de commerce électronique et de prendre des mesures ultérieures. La vente de marchandises en dessous du prix du marché en vigueur « entraîne régulièrement une perte énorme de revenus de TPS pour les gouvernements des États et le gouvernement central… Ces sociétés à capitaux étrangers, dans le cadre de la politique d’IDE dans le commerce électronique, sont autorisées à effectuer uniquement des activités Business to Business (B2B) alors qu’elles mènent des activités de vente Business to Consumers (B2C) sous les yeux et le nez du gouvernement en violation totale de la politique du gouvernement », ont-ils ajouté.

En juin de cette année, le gouvernement a apporté des modifications au projet de politique de commerce électronique et a sollicité les suggestions de l’industrie. Le Département de la consommation avait suggéré l’interdiction des ventes flash par les entités de commerce électronique, l’enregistrement obligatoire de ces entités auprès du Département de la promotion de l’industrie et du commerce intérieur, etc., parmi les modifications apportées au projet de politique. Il a également suggéré la nomination d’un responsable de la conformité, d’une personne de contact nodale pour la coordination 24h/24 et 7j/7 avec les forces de l’ordre et d’un responsable des griefs résident par les sociétés de commerce électronique.

« Dans le cas où le prix de vente réel d’un mobile est de Rs 10 000 roupies, le gouvernement a le droit d’obtenir la TPS à Rs 10 000. Cependant, sur les portails de ces sociétés, le même mobile est vendu à un prix beaucoup plus bas, disons 6 000 roupies en adoptant des prix d’éviction et en facturant la TPS à 6 000 roupies, entraînant une énorme perte de revenus de la TPS pour les gouvernements central et étatique », ont déclaré Bhartia et Khandelwal.

