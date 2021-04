Orgy sort un nouveau single ‘Karma Kastles’

Groupe de metal industriel basé à Los Angeles ORGIE a sorti un nouveau single «Karma Kastles». Le morceau marque la première sortie du groupe en 2021. Fidèles à leurs racines musicales fermement établies en 1997, «Karma Kastles»“ Les guitares croustillantes, les nuances électroniques et les voix élancées sont ce vers quoi les fans se tournent depuis près de trois décennies.

“J’ai écrit «Karma Kastles» à propos de la folie que les gens à Los Angeles font face – quand il s’agit de relations (à la fois romantiques et bromantiques) », dit ORGIEchanteur Jay Gordon. «Il y a tellement d’options des deux côtés, il devient incroyablement difficile de suivre la folie et la trahison. C’est déjà assez difficile d’essayer de comprendre qui sont vos ‘vrais’ amis, et encore moins d’essayer de sortir avec quelqu’un ici. Des choses comme la désirabilité géographique et le type de fouet que vous conduisez, jouent malheureusement des rôles si bizarres dans la relation typique de LA. Nous construisons tous notre propre «Karma Kastles» ici à La La Land. Toxique et blasé avec une touche de sexe et un soupçon de scandale. Ensuite, nous nous réveillons comme si j’étais en train de penser! Tu dois l’adorer, parce que ça donne du caractère et te fait rater ta maison, où que tu sois. “

ORGIE – qui est Jay Gordon (voix principale), Carlton Bost (guitare, choeurs), Nic Speck (basse, choeurs), Creighton Emrick (guitare, choeurs) et Marton Veress (batterie) – enregistré «Karma Kastles» compris entre Gordonau studio et à la maison de North Hollywood pendant la pandémie.

«Karma Kastles» est le premier single d’un nouveau ORGIE EP qui arrivera plus tard cette année.

Créé à l’origine en 1997, ORGIE a été signé à KORNétiquette de Enregistrements Elementree et a sorti son premier album, «Candyass», en 1998. Avec leurs deux singles à succès, une reprise du NOUVELLE COMMANDE chanson “Lundi bleu” et “Des points de suture”, avec la chanson “La relance”, avec Jonathan Davis de KORN, l’album s’est vendu à près de deux millions d’exemplaires. ORGIE est apparu sur le “Valeurs familiales” tour avec KORN, LIMP BIZKIT, Glaçon, INCUBE et RAMMSTEIN et a été présenté sur l’album de compilation live de la tournée sorti en 1999. Leur deuxième album, le thème de la science-fiction “Transmission de vapeur”, est sorti en 2000, avec les singles “Fiction (rêves en numérique)” et “Opticon” et le groupe a sorti plus tard la chanson “Visages” pour la bande originale du film “Zoolander”. Autres communiqués de ORGIE inclure l’album «Punk Statik Paranoia» (2004) et le “Parler malade” EP (2015), avec des sorties uniques depuis y compris “Crasse du siècle”, “Wide Awake And Dead”, “Armée à votre parti”, “Haut soleil d’été” et la réédition 2020 de “Le spectre”.



