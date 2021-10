Ori The Collection est maintenant disponible pour vous Changer de collectionneurs physiques

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Ori et la forêt aveugle et Ori et la volonté des feux follets sont des jeux fantastiques de Moon Studios, et c’est toujours un peu une merveille que nous puissions profiter d’excellents ports de ces jeux sur le Switch. La bonne nouvelle pour ceux qui hésitent et qui ont un penchant pour les copies physiques, c’est que Ori La Collection est enfin arrivé chez les détaillants du monde entier.

Comme vous vous en doutez, il comprend les deux jeux sur la cartouche, ainsi que de belles cartes d’art et deux codes à échanger sur les bandes sonores officielles pour chaque jeu. Le pack offre une remise assez décente par rapport à l’achat des jeux individuellement ; aux États-Unis, c’est 49,99 USD via iam8bit, alors qu’au moment de la rédaction, c’est 39,99 £ sur Amazon UK.

Si vous voulez tout faire, iam8bit a toujours des précommandes disponibles sur l’édition extravagante Ori Collector, qui coûte 149,99 $ USD.

Image : iam8bit

Êtes-vous tenté de récupérer Ori The Collection sur Switch ?