Orianthi va filmer un DVD de concert à Los Angeles

musicien, chanteur et auteur-compositeur australien Orianthi tournera un DVD de concert le 8 janvier 2022 au Bourbon Room de Los Angeles. L’ensemble sortira à une date ultérieure via Frontières Musique Srl.

Orianthi a annoncé le tournage du DVD dans un message vidéo sur les réseaux sociaux. Elle a déclaré: « Nous tournons un DVD en direct à la Bourbon Room ici à LA Alors si vous êtes en ville, venez. Vous serez sur le DVD, car nous filmons aussi la foule. C’est » Ce sera tellement amusant de jouer de nouveaux morceaux avec mon groupe… Achetez des billets maintenant si vous voulez en faire partie. La salle Bourbon ici à LA Tournage d’un DVD pour Archives des Frontières. Alors ça va être amusant. »

Orianthison premier nouvel album studio en sept ans et sa première nouvelle musique en tant qu’artiste solo en six ans, « O », est sorti en novembre 2020 via Frontières Musique Srl.

En avril 2020, Orianthi dit au « Spectacle de rock australien » à propos de son quatrième album solo : « Je suis tellement excitée par ce disque – vraiment excitée. » Nous l’avons fait en 28 jours à Nashville. [I made the record with] Marti Frederiksen, qui est un de mes chers amis, un incroyable auteur-compositeur, producteur. Je vais juste à Nashville, où se trouve ma direction, et j’adore ça là-bas. J’ai fait mon dernier disque aussi, avec Dave Stewart là, à Merle [studio]. Il y a une sorte d’énergie à Nashville – c’est juste une sensation formidable quand vous y arrivez. Il y a tellement de musiciens. Et nous venons de sauter directement dans le studio. Marti et j’ai écrit et enregistré, en 28 jours, toutes les chansons. Et, oui, c’était juste une expérience formidable et amusante. »

Concernant la direction musicale de son dernier matériel, Orianthi a déclaré: « Ce disque ne s’éloigne pas trop de mes trucs du passé, mais c’est différent. Je pense donc que les gens obtiendront ce à quoi ils s’attendent, avec ce riff lourd et ces gros solos, mais il y a beaucoup de sons différents sur et des textures, avec des boucles de batterie et des synthés. Il ne s’agit pas de rester avec un seul ton tout au long du disque… Il y a des pistes lourdes là-bas. Il y a des pistes plus légères [and] pistes blues. Comme je l’ai dit, c’est différent, mais c’est un peu ce à quoi les gens s’attendaient.

« Le fait est que vous devez continuer à évoluer et à changer », a-t-elle expliqué. « Vous ne faites pas le même disque encore et encore ; je m’ennuierais juste à me fatiguer et à ennuyer tout le monde. Alors je veux continuer à changer. »

Né en Australie, Orianthi a été inspirée à apprendre la guitare à un jeune âge après avoir découvert la collection de vinyles de son père. Elle a acquis une renommée internationale à l’âge de 24 ans après la sortie de son single à succès « Selon toi » et un support à haute performance énergétique Carrie Underwood au 2009 Grammy Awards. Bien qu’elle ait déjà été invitée à jammer avec des gens comme Carlos Santana et Steve Vai, le grand public n’avait jamais entendu parler de ce prodige de la guitare captivant.

Sa reconnaissance s’est encore accrue lorsque Michael Jackson a appelé avec une offre d’être son guitariste pour ses dates à l’O2 Arena de Londres. Bien que la série de concerts n’ait pas été prévue, la sortie du documentaire en coulisses « C’est ici de Michael Jackson » présenté Orianthison jeu magistral ainsi que sa créativité et sa collaboration.



Tournage dvd en direct ! Los Angeles au bourbon room -8 janvier. Billets disponibles maintenant https://t.co/OO5UeC5WKf pic.twitter.com/7gTlefeUOd – orianthi (@orianthi) 21 décembre 2021

