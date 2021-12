Oriental Insurance Co classé actionnaire public d’Axis Bank

En octobre, des demandes ont été déposées auprès de l’ESB et de la NSE pour le reclassement de The New Oriental Insurance Co dans la catégorie publique de la catégorie promoteur.

Axis Bank a déclaré mardi que The Oriental Insurance Company avait été classée dans la catégorie publique de l’actionnaire de la catégorie promoteur de la banque.

« À cet égard… l’ESB et la NSE, dans leurs lettres respectives datées du 20 décembre 2021, ont donné leur approbation pour le reclassement du promoteur susmentionné dans la catégorie publique de la catégorie du promoteur », a déclaré Axis Bank dans un dossier réglementaire.

Selon le modèle d’actionnariat, The Oriental Insurance Co Ltd détenait 0,17% du capital d’Axis Bank au 30 septembre 2021. Les actions d’Axis Bank se négociaient à 676,10 Rs pièce sur l’ESB, en hausse de 0,19% par rapport à la clôture précédente.

