orientation professionnelle : une plate-forme numérique qui conseille les étudiants sur les options de carrière

Depuis la pandémie, l’apprentissage à distance est devenu la norme avec des cours et des évaluations en ligne qui modifient la façon dont l’éducation est dispensée. Les universitaires pensent que l’apprentissage numérique a transformé l’éducation et est là pour rester. Avec l’edtech, l’apprentissage numérique accéléré a également ouvert la voie à l’orientation professionnelle numérique qui a été plus acceptée en raison de la facilité d’accès. Cependant, la disponibilité de l’orientation professionnelle en personne a été restreinte, ce qui affecte la prise de décision des étudiants qui sont mal informés de leurs options et des tendances émergentes dans l’espace de travail.

ProTeen essaie de faire la différence à cet égard. Créée en 2015, il s’agit d’une plateforme numérique qui prépare les étudiants à une carrière ; fondamentalement, il guide les étudiants du secondaire et du collégial à faire des choix académiques et professionnels éclairés au cours de leurs années de formation. « Il s’agit d’une solution d’orientation professionnelle à guichet unique pour tous les élèves du secondaire et du collégial dans leur cheminement scolaire et professionnel. Le moteur de sensibilisation 3D de ProTeen offre une approche scientifique, holistique et expérientielle pour prendre des décisions de carrière intelligentes au 21e siècle », déclare Paridhi Khaitan, MD, ProTeen.

Cette plate-forme d’orientation professionnelle, connue pour ses évaluations exclusives des étudiants avec plus de 600 démos de carrière et plus de 3000 tâches expérientielles, fournit des conseils de carrière virtuels aux diplômés du secondaire et du collégial dans le groupe d’âge 13-23 ans. La plate-forme, qui engage plus de 60 000 étudiants dans 150 instituts universitaires, englobe toutes les parties prenantes de l’écosystème de l’éducation : étudiants, parents, écoles, collèges, enseignants, professeurs, conseillers et entreprises.

ProTeen utilise une approche de sensibilisation en trois dimensions pour guider les décisions de carrière intelligentes :

n Conscience de soi : Elle comprend les capacités intellectuelles, les intérêts, les traits de personnalité et les intelligences multiples

n Conscience du paysage des carrières : Il cartographie les différents segments de l’industrie, les carrières et les critères de réussite au 21e siècle

n Conscience de la bonne personne : sur la base des compétences, des caractéristiques et des personnalités individuelles, ProTeen identifie la bonne profession pour un étudiant à partir d’un vaste paysage de carrière.

Cette analyse intégrée aide les conseillers à avoir une vision holistique des capacités d’un élève en tenant compte de ses intérêts ainsi que de ses compétences. Sur cette base, les conseillers suggèrent plusieurs options de carrière parmi lesquelles choisir, ouvrant également la voie à des options de carrière non traditionnelles.

« En communiquant aux élèves et aux parents une prise de conscience tridimensionnelle des aptitudes, des capacités et des intérêts des premiers, ProTeen s’affranchit de la vision psychométrique traditionnelle de l’intelligence », explique Khaitan. « ProTeen vise à aider et à guider les étudiants tout au long du processus de sélection d’un programme universitaire, à identifier les intérêts et les aptitudes et à permettre le développement des compétences requises pour l’emploi au 21e siècle. »

ProTeen, nativement numérique, a également assuré une interface facile à utiliser pour sa plate-forme afin d’assurer une accessibilité facile par un public de masse. Il a également gamifié du contenu disponible sur sa plate-forme pour stimuler la communication multidimensionnelle interactive.

Le taux de pénétration d’Internet est passé à près de 45% en 2021, contre environ 4% en 2007. Des forfaits WiFi abordables, des smartphones et des tablettes sont désormais accessibles même dans les régions les plus reculées du pays. Grâce à la disponibilité d’une infrastructure technologique solide, la situation géographique n’est plus un obstacle à l’éducation et de nombreuses entreprises de technologie de l’éducation ont pu transférer leurs connaissances et leur mentorat au-delà des salles de classe physiques et rendre «l’apprentissage à domicile» accessible à tous.

ProTeen a pu étendre son empreinte plus profondément sur le marché grâce à sa technologie de pointe intégrée à des experts en orientation professionnelle formés par des professionnels. Son plan de démarrage de base offre aux étudiants des caractéristiques distinctives telles que des évaluations psychométriques et des démonstrations de carrière. Les démonstrations de carrière permettent aux étudiants de faire l’expérience de carrières nouvelles et de découvrir celles qui correspondent à leurs compétences et à leurs intérêts, le tout dans le confort de leur foyer.

ProTeen répond également aux défis des étudiants qui ne sont pas équipés de l’infrastructure numérique requise ou qui se trouvent dans des régions éloignées. Il offre une technologie personnalisée ainsi qu’un réseau de centres de carrière locaux avec des experts en carrière formés pour faciliter les décisions de carrière intelligentes de n’importe où et n’importe quand.

En peu de temps, ProTeen a construit un réseau de plus de 60 000 étudiants dans 150 instituts. Il dispose également de deux centres de carrière, l’un à Surat, dans le Gujarat, et l’autre à Indapur, dans le Maharashtra. Il prévoit d’ouvrir 500 centres de carrière d’ici 2022 pour augmenter sa présence physique à travers le pays d’ici 2022. « Alors que la concurrence s’intensifie pour accéder aux meilleures carrières, ProTeen est le choix de prédilection pour des millions d’étudiants indiens… renforce la préparation aux études et à la carrière et que les étudiants peuvent utiliser n’importe où, n’importe quand », a déclaré Sunil K Dalal, président de ProTeen.

