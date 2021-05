Original Penguin et Grand Slam concluent un partenariat avec USA Pickleball – WWD

Original Penguin et Grand Slam ont annoncé un partenariat pluriannuel avec USA Pickleball.

Le Pickleball à but non lucratif aux États-Unis est l’instance dirigeante officielle du sport de paddleball qui partage des éléments avec le tennis de table, le tennis et le badminton. Considéré comme l’un des sports à la croissance la plus rapide du pays, le pickleball a attiré 700 000 nouveaux participants pendant la pandémie. Le sport a vu 4,2 millions de joueurs en 2020.

Grâce à ce partenariat, Original Penguin et Grand Slam seront les partenaires vestimentaires officiels du sport et le sponsor exclusif du programme d’arbitrage. Ils produiront également de la marchandise co-marquée qui sera disponible sur la nouvelle boutique en ligne de USA Pickleball.

«Nous sommes ravis d’être à l’avant-garde de l’un des sports à la croissance la plus rapide, et voyons une formidable opportunité d’étendre notre empreinte dans une industrie du sport de paddle en pleine croissance. La collection offrira un style fonctionnel et des vêtements à logo emblématiques aux joueurs de pickleball », a déclaré le président-directeur général Oscar Feldenkreis. «De plus, le parrainage de tournois de pickleball américains de premier plan générera une notoriété et une visibilité supplémentaires de la marque grâce à diverses plateformes de marketing et activations.»