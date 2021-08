Origo envisage l’achat de produits agricoles de Rs 650 crore sous forme de prêts commerciaux

in

Le financement du commerce agricole d’Origo a valu 120 crores au premier trimestre de cet exercice.

Origo Commodities s’est fixé pour objectif d’acheter 650 crore de produits agricoles au cours de l’exercice, à octroyer sous forme de prêts commerciaux structurés aux petites et moyennes unités de transformation agroalimentaire et d’exportation, qui ne sont pas éligibles pour bénéficier de crédits bancaires en raison de leur faible valeur nette et manque de garantie.

La société de financement du commerce, opérant dans 12 États, a effectué des achats d’une valeur de 181 crores l’année dernière et les a fournis sous forme de prêts commerciaux structurés. Cela représenterait une croissance trois fois supérieure au cours de l’exercice, a déclaré Sunoor Kaul, co-fondateur et directeur d’Origo Commodities.

Le financement du commerce agricole d’Origo a valu 120 crores au premier trimestre de cet exercice. «Bien que l’entreprise vise l’achat de 1 000 crores de produits agricoles, 65% de ceux-ci iraient vers des prêts commerciaux structurés. Le reste irait aux unités qui n’ont pas besoin de financement commercial au cours de cet exercice, mais qui souhaitent des achats groupés à guichet unique au lieu d’achats fragmentés », a déclaré Kaul à FE, ajoutant que même les entreprises nécessitant un financement commercial obtiennent des achats groupés avec leur inventaire détenu en garantie.

Origo a des clients comme Patanjali, Dawat, Impex India, Shri Balaji Agro Tech et d’autres à qui elle fournit des services.

Le prêt structuré, outre l’approvisionnement agricole, s’accompagne d’un soutien au stockage et à la logistique, qui aide les agro-transformateurs et les exportateurs de petite et moyenne catégorie à renforcer leurs capacités. Origo s’approvisionne principalement dans les segments des céréales, des légumineuses, des graines oléagineuses et de la volaille.

Bien que la société suive la formule de charge de risque supplémentaire (IRC), une exigence réglementaire du Comité de Bâle, elle va au-delà de l’appétit pour le risque du canal bancaire pour fournir des produits de financement du commerce aux PME agro-alimentaires avec un chiffre d’affaires compris entre Rs 15 crore et Rs 250 crore.

« Les banques fournissent généralement des produits de financement du commerce aux grandes entreprises avec un ratio dette/valeur nette maximum de 3 fois. Nous le fournissons à un ratio dette/valeur nette de 8 fois », a déclaré Kaul. Origo ne prend aucune garantie, mais il semble qu’une entreprise n’est pas un débiteur bancaire et qu’elle a régulièrement géré ses dettes avant de recourir à un financement commercial.

L’e mandi de l’entreprise fonctionne comme une plate-forme numérique d’achat et de vente, permettant aux agriculteurs d’obtenir un acheteur pour leurs produits. Cela permet également un approvisionnement efficace pour les transformateurs et les exportateurs.

En plus de détenir des stocks à titre de garantie, le financeur commercial prend également un pourcentage du chiffre d’affaires de son client en cas de livraisons régulières pour des unités comme les rizeries. Il prend également un appel de marge dans les cas où il y a une baisse du prix de la marchandise qu’il détient en garantie. “Nous prenons un appel de marge pour chaque baisse de prix de 5% de la marchandise que nous gardons en garantie”, a déclaré Kaul.

Origo prend des produits financiers commerciaux conventionnels auprès des banques et les distribue aux petites PME agroalimentaires et exportatrices, grâce à ses capacités de distribution, de souscription et de numérique. La société offre un crédit de 60 jours.

Cependant, les retours sur les finances commerciales ont été limités à 1,5% à 2%, mais cela peut aller jusqu’à 3,5% et plus avec l’augmentation des achats qui donnerait l’avantage d’économies d’échelle grâce à un coût réduit dans le système et l’avantage de prix obtenu pour les achats en gros . L’avantage serait également répercuté sur les consommateurs, a déclaré Kaul.