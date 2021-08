Oriol Busquets dit au revoir à Barcelone

Oriol Busquets a fait des adieux émouvants à Barcelone après la fin de son contrat avec les géants catalans.

L’accord du joueur de 22 ans s’est terminé fin juin et il n’a pas été en mesure de conclure un nouveau contrat, selon Diario Sport, ce qui signifie qu’il est temps de relever un nouveau défi.

Voici ce qu’il avait à dire sur les histoires Instagram:

« Le moment est venu de dire au revoir à ce qui a été ma maison pendant 14 ans. Je suis entré au club à l’âge de 8 ans et j’en sors à 22 ans, après beaucoup d’apprentissages, d’amitiés, de valeurs et surtout d’expériences inoubliables. Je me sens énormément chanceux d’avoir pu défendre ces couleurs pendant toutes ces saisons, venant réaliser le rêve de tout enfant qui commence à taper dans le ballon, qui est de jouer aux côtés des meilleurs

«Je tiens à remercier tous les entraîneurs, coéquipiers, préparateurs physiques, kinés, médecins, responsables d’équipements et tout membre du club avec qui j’ai eu affaire et qui m’ont aidé à être un meilleur joueur et une meilleure personne. Merci beaucoup pour tout, culers !