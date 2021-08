Oriol Riera commence sa carrière d’entraîneur dans les sessions AFE

in

06.08.2021 à 18:02 CEST

.

L’ancien footballeur espagnol Oriol Riera entamera une nouvelle étape sur le banc, et il le fera, comme première expérience, en dirigeant les joueurs sélectionnés pour participer à la XXVI édition de Sesiones AFE.

A l’été 2020, Oriol Riera Il a terminé son stage de footballeur, commençant sa préparation à la réalisation depuis un banc. Il a fait de nombreuses années dans l’élite après avoir traversé la carrière de Barcelone, Leonesa, Celta de Vigo, Cordoue, Alcorcón, Osasuna, Wigan Athletic, Deportivo de La Coruña, Western Sydney Wanderers et Fuenlabrada.

Le Catalan a indiqué que « c’est un bon début en tant qu’entraîneur-chef pour diriger l’équipe de Sesiones AFE. L’Association est ma maison de footballeur depuis de nombreuses années et donner un coup de main à tous ces joueurs qui réclament un club, les aider dans les entraînements et les matchs, est très satisfaisant & rdquor ;.

« Les sessions AFE ont été promues pour s’entraîner de manière et dans un environnement professionnels pendant deux semaines, comme dans n’importe quel club. Pour moi et les membres du staff technique c’est très enrichissant d’apporter notre grain de sable pour que les joueurs puissent faire un pas en avant & rdquor;, a-t-il déclaré.

Loriot considère qu’ils doivent « transmettre la tranquillité ». “Nous sommes là pour aider les footballeurs, à obtenir leur meilleure version ces jours-ci & rdquor;, et ça veut dire que” l’aspect mental est important, mais surtout qu’au lieu de s’entraîner seul à la maison, ils le font en groupe et avec ces moyens “. “La prédisposition est sûre d’être maximale et nous vous aiderons pour que cette expérience se termine bien & rdquor;.

« L’expérience que j’ai eue dans ma carrière se reflète lorsqu’il s’agit de formation, de gestion d’un groupe. Le travail du deuxième entraîneur sera également important (Marc Reus Ribes) et le préparateur physique (Javier Orero) qui sont venus avec moi, deux très bons professionnels & rdquor;, a-t-il souligné.

L’entraîneur catalan souligne que « les Sessions AFE sont un pilier très important de l’Association. » « Si j’étais à la place des footballeurs, je n’hésiterais pas à m’inscrire. C’est un projet qui était très nécessaire et heureusement il est célébré depuis de nombreuses années & rdquor ;.