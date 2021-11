Oriola se justifie avant les pertes pour maintenir le leadership

26/11/2021

Act. Le 27/11/2021 à 00:24 CET

Le Barça a surmonté le fléau des blessés qui dévaste l’équipe pour passer le bas Zalgiris (96-73) pour conserver la tête dans un duel dans lequel les jeunes Michael Caicedo, Rafa Villar et James Nnaji ont eu des minutes.Bien que la meilleure longueur ait été Pierre Oriola le long avec l’excellent groupe 14/26 en triples qui a démêlé la défense visiteuse.

BARÇA, 96

(24 + 28 + 23 + 21): Nicolás Laprovittola (5), Kyle Kuric (10), Nigel Hayes (12), Nikola Mirotic (11), Sertaç Sanli (9) -cinq partants-, Pierre Oriola (13), Sergi Martínez (8), Rokas Jokubaitis (15), Rolands Smits (7), Michael Caicedo (3), Rafa Villar (3) et James Nnaji.

ZALGIRIS KAUNAS, 73 ans

(17 + 21 + 20 + 15): Mantas Kalnietis (9), Janis Strelnieks (6), Zoran Dragic (9), Tyler Canavaugh (9), Marek Blazevic (10) -cinq de départ-, Lukas Lekavicius (6), Josh Nebo (2), Arturas Milaknis, Edgaras Ulanovas (5), Tai Webster (13), Regimantas Miniotas et Karolis Lukosiunas (4).

ARBITRES

Matej Boltauzer (Slovénie), Fernando Rocha (Portugal) et Luka Kardum (Croatie). Sans éliminé pour fautes.

INCIDENTS

Match correspondant au 12e tour de l’Euroligue masculine de basket-ball joué devant 4 808 spectateurs au Palau Blaugrana (Barcelone).

Après la volumineuse victoire du Real Madrid jeudi sur la piste d’un Bitci Baskonia à la dérive (60-88), l’équipe du Barça avait besoin de gagner plus de neuf points pour rattraper les blancs en premier lieu et les dépasse dans la « moyenne générale du panier » (109 à 100 au début du krach).

Face à un rival arrivé au dernier rang alors qu’il n’avait cumulé que ses deux victoires au cours des deux dernières journées, la victoire revêt une importance particulière pour le problèmes de trésorerie actuels des finalistes à cause des blessures.

Jokubaitis a très bien dirigé son équipe

| JAVI FERRÁNDIZ

Et c’est que les victimes connues d’Àlex Abrines et de Cory Higgins sont rejointes par un Nick Calathes qui sera six semaines KO à la suite d’une fracture proximale du péroné de sa jambe gauche.

Et pour plus ‘inri’, Brandon Davies a également raté le match lorsqu’il était avec l’Ouganda en train de disputer les ‘fenêtres’ africaines de qualification pour la Coupe du monde 2023. C’était donc un match pour le moins courant et c’est ce que les Catalans Pierre Oriola et Sergi Martinez avec une première partie tout simplement magistrale.

Zalgiris a résisté dans la première moitié du premier quart avec les points d’un Kalnietis venu de faire ses premiers « doubles chiffres » en Euroligue (11-15, min. 4:46), mais de là un triplé de Kuric et l’irruption d’Oriola ont transformé le tableau d’affichage d’un Barça très bien géré par Jokubaitis (six passes décisives à la mi-temps) qui s’imposait déjà 24-17 après dix minutes.

Mirotic a terminé une autre bonne rencontre

| JAVI FERRÁNDIZ

Le deuxième quart-temps a été un spectacle offensif des locaux, qui ont également alterné les défenses avec ordre et succès malgré le fait que le Néo-Zélandais Tai Webster ait trouvé le moyen de marquer trois paniers d’affilée.

Avec 2/2 en triple, l’équipe des jeunes Sergi Martinez est allé à la mi-temps avec huit points sans échec et Oriola a clôturé la première mi-temps avec 10 points, cinq rebonds, +17 et un seul raté. Les deux ont catapulté le Barça à leur revenu maximum (47-20 à 2h48 d’entracte), bien que l’intensité de Zoran Dragic ait réduit le désavantage des visiteurs à 52-38.

Le troisième quart était une succession de paniers sur les deux cerceaux avec un excellent Sanli du Barça (neuf points et +8 déjà), qui avec six points d’affilée dont deux dunks spectaculaires a encore étiré le score (66-51, min. 24h30).

Rolands Smits laisse toujours la peau

| JAVI FERRÁNDIZ

Zalgiris n’a pas renoncé à continuer dans le jeu et il a attaqué deux fois sans succès pour réduire le désavantage à deux chiffres jusqu’à ce qu’un triple de Rolands Smits après une excellente circulation du ballon ait rassuré les esprits (72-56, min. 27:51).

Et le Barça s’est apprécié dans le dernier quart-temps et, après deux triplés d’un Oriola déchaîné et d’un Jokubaitis qui fait plaisir à voir jouer, ils sont repartis par 26 points (88-62 à 5h35 de la fin). Les jeunes ont terminé le match sur le terrain joueurs locaux Rafa Villar, Michael Caicedo (un triple par tête), James Nnaji et Sergi Martínez dans un match qui s’est terminé 96-73.