Orioles, les Blue Jays déraillent avec des mises en échec, des tirades NSFW

in

D’accord, celui-ci est certainement le plus étrange du groupe. En fin de deuxième manche, avec Baltimore au bâton et le lanceur de Toronto Robbie Ray sur le monticule, le gérant des Orioles Brandon Hyde est sorti de l’abri.

Apparemment, sans raison réelle, Hyde a commencé à aiguiller Ray avec des commentaires, devenant très NSFW dans son discours trash. Évidemment, avertissement de langue sur la vidéo ci-dessous.

Robbie Ray et Brandon Hyde sont sur le point de se bagarrer pic.twitter.com/pW6l7kTlO6 – TrueRGM (@TrueRGM) 10 septembre 2021

Hyde s’est SUPER échauffé, pour des raisons que personne n’a pu vraiment comprendre pendant que le jeu se jouait. Ensuite, bien sûr, il y a eu cela après que Ray ait éliminé Richie Martin.

Brandon Hyde parle de merde à Robbie Ray Robbie Ray intimide Richie Martin et le frappe Robbie Ray invite Hyde à se faire botter le cul #BlueJays pic.twitter.com/rGB4Aw67Kt – Dustin Saracini (@DustinSaracini) 10 septembre 2021

Ouais, tu n’as pas vraiment besoin d’un lecteur sur les lèvres pour celui-là, n’est-ce pas ?

Tout l’incident est vraiment juste… sorti de nulle part au milieu du match. Il y a du son entendu avant l’échange qui aurait pu être à l’origine de l’incident, mais personne ne le sait vraiment !

Un peu un précurseur de l’incident Ray/Hyde plus tôt. Il y avait de l’audio (je ne sais pas si c’était des fans ou de la pirogue des Orioles.) Peut-être que Ray pensait que les joueurs d’O le gazouillaient ? “Tais-toi! Tais-toi BJ!”

« Je n’ai rien dit !

« Les gars, nous gagnons, choisissez vos batailles ! » pic.twitter.com/h1V8jIIMxr – Ian Hunter (@BlueJayHunter) 11 septembre 2021

Certainement l’une des interactions les plus étranges entre un manager et un joueur adverse que nous ayons vu depuis un certain temps. Mais bien sûr, cela nous amène à…