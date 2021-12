Orion double la taille de l’écran de la Nintendo Switch | Jeux

L’écran de la Nintendo Switch vous semble trop petit ? Avec cet accessoire, vous pouvez doubler sa taille, en plus de nombreuses autres améliorations.

La Nintendo Switch a révolutionné le monde des consoles avec son statut de machine hybride : elle peut être jouée sur un ordinateur portable, ou connectée à un téléviseur.

Mais cette hybridation signifie qu’elle doit aussi subir des limitations, de part et d’autre. En mode portable il faut se contenter un écran de seulement 7 pouces à 720p, qui peut être un peu petit, en particulier avec les jeux portés depuis d’autres consoles ou PC, qui ont de petits textes et icônes.

ORION est un nouvel accessoire qui a presque double la taille de l’écran de la Nintendo Switch. Ce n’est pas une loupe ou quelque chose de similaire : c’est un nouvel écran de 11,6 pouces 1080p, qui remplace le natif. Vous pouvez le voir dans cette vidéo :

Comme on peut le voir, la sortie vidéo de la console est connectée au nouvel écran, qui offre 188% de plus en taille.

Vous pourrez jouer tous les jeux Nintendo Switch sur un écran de près de 12 pouces, sans perdre en portabilité. Bien qu’avec un peu plus de poids et de consommation de batterie.

Un cadre permet maintenez la Nintendo Switch derrière l’écran. Et cela apporte quelques avantages supplémentaires.

Le joy-con s’adapte d’une nouvelle manière qui inclut le nouveau panneau. Vous avez donc la sensation d’utiliser une Nintendo Switch avec un écran géant, pas un accessoire.

Nouvelle version de la console phare de Nintendo, désormais avec un écran de type OLED 7″, 64 Go de stockage et dans un nouveau coloris blanc.

L’écran a deux haut-parleurs stéréo plus puissants et plus séparés que les originaux de la console.

Il comprend également un connecteur USB de type C qui permet recharger la console en jouant. ET une batterie externe peut être attachée pour augmenter l’autonomie, puisque l’écran consomme en dehors de la console.

ORION a son propre pied, pour jouer en mode table.

Un fait important est qu’il ne cesse d’être un écran portable classique, il peut donc également être utilisé avec un ordinateur, une console Xbox ou PlayStation, ou un téléphone portable avec sortie HDMI.

ORION vous avez déjà obtenu la collection dont vous aviez besoin sur Indigogo. Si vous êtes intéressé, vous pouvez l’acheter là-bas au prix de 220 euros.

C’est presque aussi cher que la console, mais de nombreux joueurs apprécieront de pouvoir jouer sur un ordinateur portable sur un écran beaucoup plus grand.

Si vous voulez en savoir plus sur cette console qui s’est déjà vendue à plus de 80 millions d’unités, ne manquez pas l’analyse de la Nintendo Switch OLED.