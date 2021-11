Orlando Bloom a une forte réaction après que Katy Perry se soit teint les cheveux en noir

Orlando Bloom est un grand fan des nouveaux cheveux noirs de Katy Perry. La pop star, 37 ans, a récemment redonné à ses cheveux sa couleur noir de jais caractéristique lors de sa présentation aux CMA Awards cette semaine, et son fiancé est ravi. Dans un post Instagram annonçant le grand passage du blond au noir, Perry a écrit : « Je pense qu’il est temps de leur donner tout ce qu’ils veulent. » Le look a suscité de nombreux commentaires fervents, dont un de Bloom. « Enfin », a-t-il écrit, ajoutant un emoji de cœur.

« Cela donne de l’élégance à LEGACY », a écrit une Katy Cat. « Nous sommes de retour bébé !!! » quelqu’un d’autre a commenté. « LES CHEVEUX NOIRS EST DE RETOUR », a interpellé un autre. « Nous sommes de retour ma meilleure !!! » un autre fan a écrit. Certains des amis célèbres de Perry sont également intervenus, avec Karlie Kloss laissant une série d’emojis de feu, Ferras écrivant: « Ouais, nous le voulons. Donnez-le-nous », et Erin Foster écrivant: « Oui, je le veux. »

Dans une vidéo des coulisses incluse dans cet article, le coiffeur de Perry, Rick Henry, peut être vu en train d’appliquer la couleur sombre. « Oui…. Nous l’avons prise en noir ! » Henry a sous-titré son propre message du look. La première coiffure de Perry avec la nouvelle couleur était un chignon haut, associé à une robe en cuir couleur caramel Vivienne Westwood qu’elle a enfilée lors de sa présentation aux CMA aux côtés de ses co-juges d’American Idol Lionel Richie et Luke Bryan.

On dirait que Perry joue avec l’idée de devenir sombre depuis un certain temps maintenant, après avoir partagé une vidéo sur Instagram plus tôt ce mois-ci avec des cheveux blonds et des cheveux bruns. Elle a sous-titré le clip : « Choisissez votre lecteur. Quelle couleur choisiriez-vous ? » La section des commentaires de cet article a depuis accumulé près de 10 000 commentaires. « Ramenez le long har noir s’il vous plaît », a écrit un fan. « Un autre a dit : « Vous avec les cheveux noirs, c’est tout. » Quelqu’un d’autre a simplement écrit : « Chaque couleur vous va. »

Perry et Bloom ont célébré le premier anniversaire de leur fille Daisy Dove Bloom en août. Les deux sont fiancés depuis la Saint-Valentin 2019, après avoir initialement prévu de se marier en décembre de la même année, mais ont finalement reporté le mariage deux fois – d’abord en raison de problèmes de lieu, puis de nouveau en raison de la pandémie de coronavirus. Certains fans pensent qu’ils se sont peut-être mariés secrètement à l’abri des regards du public.