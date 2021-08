Orlando Bloom de LOTR s’énerve ce week-end et par bourdonnement, je veux dire Mooning The Camera

in

Des années plus tard, il semble qu’Orlando Bloom laisse encore parfois tout traîner au soleil. Honnêtement, il a l’air d’en aimer chaque minute. Ce n’est pas une mauvaise façon de célébrer la fin de la canicule de l’été. Il mérite une pause, en particulier compte tenu du long jeu de tournage et d’attente auquel l’acteur a joué avant la sortie de la saison 2 de sa série amazonienne Carnival Row. Nous vous tiendrons au courant lorsque nous aurons plus d’informations sur ce qui s’en vient pour l’acteur, mais en attendant, s’il décide de redevenir insolent, je suis sûr que ses fans le soutiendront.