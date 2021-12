Orlando Bloom et Katy Perry sucent la morve de bébé à tour de rôle

Orlando Bloom et Katy Perry n’ont aucun problème à se débarrasser du mucus de leur fille de 1 an, Daisy.

« J’ai sucé tellement de morve avec ce truc. Katy et moi voyons à tour de rôle qui peut sortir le plus gros crotte », a commenté la star de « Pirates des Caraïbes », 44 ans, sur la vidéo Instagram de Fridababy montrant une mère utilisant un NoseFrida Snotsucker pour enlever l’excès de morve du nez de son bébé.

Bloom a laissé tomber le commentaire sur la page Instagram @Fridababy.Instagram

« Jusqu’à présent, elle gagne ou peut-être cela signifie-t-elle qu’elle perd ? Lol Parenthood est bizarre mais au moins notre fille peut respirer la nuit », a-t-il ajouté.

Le compte a répondu à Bloom: « NGL, nous aimons aussi les gros crottes de nez. »

La vidéo a montré comment utiliser le Fridababy NoseFrida Snotsucker.Instagram

Les fiancés ont accueilli Daisy en août 2020, révélant la nouvelle dans une déclaration à l’UNICEF.

« Nous flottons avec amour et émerveillement depuis l’arrivée en toute sécurité et en bonne santé de notre fille », avaient-ils déclaré à l’époque.

Parallèlement à l’annonce, le couple a publié sur Instagram une photo en noir et blanc de leurs doigts s’entrecroisant avec la main de leur nouveau-né.

Bloom et Perry ont accueilli Daisy en 2020.Instagram

Perry, 37 ans, a partagé sa routine matinale avec Daisy lors d’une interview le mois dernier, déclarant au Wall Street Journal : « J’essaie de commencer ma journée avec ma fille, en jouant et en passant du temps avec elle. Lecture de quelques livres. Cela varie généralement à quelle heure nous nous réveillons, 7 ou 8 heures du matin. Parfois, je me couche et papa l’emmène jusqu’à 9 heures, ce qui est super. Mais nous prenons le petit déjeuner ensemble.

Perry et Bloom sont fiancés depuis février 2019.

Perry est également devenu poétique sur les similitudes entre le fait d’être un chanteur et une nouvelle maman tout en animant « The Ellen DeGeneres Show » en octobre.

« Maintenant que je suis maman, ma vie est totalement différente, et pourtant j’ai réalisé que c’était un peu comme être une pop star », a-t-elle déclaré. « Vous êtes debout toute la nuit, tenant généralement une bouteille quelconque, il y a du vomi sur le sol et vos seins sont toujours dehors. »

Le juge « American Idol » s’est fiancé à Bloom en février 2019 après trois ans de fréquentation intermittente.